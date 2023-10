El peso del voto de Schiaretti y cómo lo resuelve el federalismo

A 4 días del segundo debate presidencial y a 18 días de las elecciones generales, los tres principales candidatos presidenciales buscarán fidelizar el voto de sus seguidores y captar al votante del interior que podría elegir a Juan Schiaretti como su gran conductor.

A pesar de que Squiaretti quedaría probablemente fuera del balotaje, lo más importante es saber dónde irá ese caudal de votos. Por eso, Patricia Bullrich, Javier Milei y Sergio Massa se enfocarían en retener el voto de las provincias para llegar a segunda vuelta. En este contexto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la politóloga e integrante de la red de politólogas de Mendoza, Liliana Diez.

“La distribución territorial de las elecciones muestran que no va por el federalismo el debate. Entonces no hablamos de una ciudadanía que no sabe lo que está haciendo, sino que una de las lecturas es que los ciudadanos estamos eligiendo una persona que resuelva problemas locales. Otra que resuelva problemas provinciales y otra de la macroeconomía”, expresó.

Por ende, Diez remarcó que “el federalismo se está resolviéndose en lo local y en lo territorial”. “En la mayoría de las provincias, en las que se han adelantado elecciones como en Córdoba, donde en Capital ganó un perfil de intendente y en la provincia ganó otro.

La gente intenta resolverlo por ese lado, pero en el plano nacional puede haber algunas medidas que los candidatos puedan llegar a absorber en sus plataformas, si es que entran al balotaje”, concluyó.