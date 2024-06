El Gobierno responde a manifestaciones en el Congreso: "No vamos a ceder"

Fuentes del gobierno de Javier Milei consideraron que los incidentes que protagonizaron manifestantes de izquierda y del peronismo con las fuerzas de seguridad, en las inmediaciones del Congreso, buscan "interrumpir la sesión" en el Senado, que se encuentra tratando la Ley Bases. Al mismo tiempo, aseguraron que no van a "ceder" a ese intento.

Incidentes en el Congreso

"Quieren interrumpir la sesión y no vamos a ceder", expresó uno los principales asesores del Presidente a periodistas acreditados en Casa Rosada. Además, comentó que Javier Milei no tenía una hora fijada para partir por la noche de este miércoles hacia Europa e, incluso, no descartó que demore el vuelo en caso de que Victoria Villarruel desempate la votación en la Cámara alta.

Al mismo tiempo, apuntó contra los dichos de Pablo Moyano, el líder camionero, quien indicó que va a funcionar "otra Banelco" para sacar leyes en el Congreso. "Nada que ver, una locura, una frase brutal, típica de Pablo Moyano", expresó el funcionario.

A continuación, aseguró que si la ley no se aprueba "quedará demostrado que hay una clase política que está obstinada en obstruir a este gobierno", y negó que el hecho de que la senadora Lucila Crexell haya recibido la propuesta de ser embajadora ante la UNESCO no tiene ninguna relación con el cambio de su voto a favor del proyecto.

"El tema se venía conversando desde hacía meses, el expediente para su nombramiento tiene meses, no tiene nada que ver con esto, lo único que están haciendo es mancillar el nombre de la senadora. Por eso, decidimos suspender por ahora la iniciativa", concluyó al respecto.