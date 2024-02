El Gobierno nacional dispuso intervenir la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam, entre otros medios de comunicación públicos, con el fin de llevar a cabo una auditoría, según se indica en el decreto 111/2024, en el que también se incluye a las plataformas Edu.ar y Contar y los canales Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

Las razones para tomar la medida se basa en que se busca “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones".

"Además, el Gobierno será el encargado de presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”, según se consigna.

Para llevar a cabo la decisión estatal fue designado interventor Diego Martín Chaher, mientras que Diego Sebastián Mariassi será el interventor adjunto. Los medios pasaron a responder a la Jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse, funcionario que podrá prorrogar la intervención por una única vez.

"Hay que cerrarlos"

Refiriéndose a la medida en cuestión, el exsecretario del Sistema Federal de Medios y actual diputado nacional Hernán Lombardi hizo este sábado una propuesta tajante referida a los medios intervenidos, en especial Télam, la TV Pública y Radio Nacional.

Hernán Lombardi fue secretario de Medios en el gobierno de Mauricio Macri.

Al ser consultado sobre el destino de los medios públicos en el programa No la ven, que conduce Diego Schurman en radio Splendid AM 990, el legislador no titubeó y consideró: "Yo creo que hay que cerrarlos directamente, soy un poquito más drástico", respecto de la posibilidad de que el Gobierno nacional adopte una decisión acerca de los tres medios de difusión.

Ya en diciembre pasado Lombardi se había expresado en el mismo sentido cuando pidió el "cierre y liquidación" de Télam. En esa oportunidad el responsable de los medios públicos del gobierno de Mauricio Macri dijo que le fue imposible disminuir la planta de empleados de esa agencia de noticias en un 45%.

Ahora redobló la apuesta, y señaló que los tres medios "son un gasto para Argentina, no son una inversión y cada vez que los toma un gobierno kirchnerista los usa como herramienta de propaganda".

El dirigente de Juntos por el Cambio considera además que las prioridades de la Administración nacional deben estar enfocadas en cuestiones sociales más acuciantes que el desenvolvimiento de los medios de difusión oficiales.

"Creo que hoy el costo que tienen no tiene ninguna relación con el esfuerzo que hacemos todos los argentinos para llegar al equilibrio fiscal. No estoy de acuerdo con privatizarlos, hay que cerrarlos", evaluó Lombardi.

Para cerrar el tema, consideró: "Lamentablemente cuando los tenés en manos del Estado es un contrasentido, no son democráticos".