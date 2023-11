Chau timbres y extensas caminatas: la narrativa que puso a Milei en la Casa Rosada

Los grandes protagonistas de estas elecciones presidenciales fueron las encuestadoras y sus estudios de opinión pública. Mientras que algunas consultoras tiraban datos al azar, poco verosímiles, otras se acercaban bastante y podían revelar, en parte, cómo estaba el humor nacional sobre algún candidato.

En ese grupo selecto, se destaca el trabajo de DC Consultores. Por eso, Metaverso, programa de Ciudadano.News, entrevistó con su titular, el especialista Aníbal Urios.

-En los tiempos que corren, ¿está difícil que la gente se quede a responder una encuesta telefónica?

-Yo las contesto y anoto que preguntan, pero somos los pocos los que contestamos. La gente se cansa, no quiere saber nada con la política, corta y en las presenciales, depende del lugar, o te tratan mal porque creen que sos parte de algún partido político o con amabilidad, te contestan bien, que no quieren saber nada con la política.

-¿Sorprendió la victoria de Javier Milei?

- Nuestra última encuesta era del 7 al 10 de noviembre y ahí nos decía que había un 5%, casi 6 puntos de diferencia de Milei. Nos sorprendió muchísimo porque veíamos las demás consultoras que tenían paridad y nos dio un número distinto y con el correr de la semana fuimos viendo que eso se estaba ampliando.

-La gente ha votado de manera particular: candidatos distintos para solucionar diferentes problemas locales, ¿cambió la manera de hacer política?

-Es una gran maduración de la opinión pública. Ha madurado a una velocidad rapidísima, que ha dejado el fanatismo de lado, aunque lo hay y lo que no han evolucionado son los políticos que siguen hablándole al votante militante. Eso no existe más, ya no te hace ganar una elección ni mucho menos. Entonces empieza a haber eso, voto alguien en un municipio de un color partidario, a la gobernación de otro color y la presidencia otro porque buscan la solución de los problemas. Creen que tal persona puede solucionarlo, no el partido y eso es interesante. Hace que la política tenga que madurar y forzarse: eso es lo lindo.

-La manera de comunicar y hacer política también cambió, Milei no recorrió ni un cuarto de lo que recorrió Patricia Bullrich en Argentina…

-De hecho, después de la pandemia o entre pandemia era la que más medía Patricia Bullrich. La que más intención de votos tenía y cómo cambió la gente. Las personas dijeron esta no es la herramienta, ni necesito para lo que viene.

-Hasta que la escucharon hablar en el debate…

-Sí, no tiene buena oratoria. Es el déficit de ella, mal manejada la estrategia de campaña, podría haber sido otra estrategia donde mostraba un equipo, donde no era solo ella y poder suplir esas falencias. Ahora, cambió el modo de hacer campaña, los manuales tradicionales se tiraron por la ventana.

-Veía a candidatos que iban a todas las provincias haciendo un desgaste tremendo y después Milei metía un TikTok y sacaba 400 votos más por cada pueblo…

-Es más, miraba la campaña de un candidato a intendente en Dolores, provincia de Buenos Aires con las viejas caminatas, el político con la gente atrás, que no sé para qué las hacían, pero lo hacían. Hizo 200 caminatas en el pueblo y perdió, no solo por la caminata, aunque no es la forma de comunicar. Hoy la forma de comunicar es distinta y llegas a la casa por otros medios, no por el timbre, ni por el teléfono. Es más, la transmisión del mensaje, fue a partir de que uno se convenció y ese fue convenciendo a los demás: los jóvenes fueron los que convencieron a los grandes.

-Esperemos con este nuevo presidente, aunque a muchos no les guste, nos dé respuestas…

-Y esperemos que la oposición sea responsable y constructiva, no destructiva. Porque ya veo mensajes como somos la resistencia, por acá no van a pasar y ojo, que el electorado quiere ver también una oposición responsable.