Achetoni: "Hay una situación, donde hay un grupo que quizá cuesta tocarlo"

Luego del rechazo de los integrantes de la Mesa de Enlace sobre la creación de nuevos impuestos, el titular Carlos Achetoni de la Federación Agraria Argentina (FAA) habló con el programa Sin Verso de Ciudadano.News y se expresó contra las medidas del Gobierno nacional en cuanto a la importación de alimentos.

“Sobre esto, es un desacierto. Darle condiciones a la producción extranjera en desmedro de la producción nacional es un desacierto. Más allá de las medidas de congelamiento de la economía, acá hay una situación que hay un grupo que quizá cuesta tocarlo. Pero es quien en definitiva tiene cierta culpa", argumentó.

En esta línea, Achetoni agregó: "Porque el productor primario no forma precios y no es el culpable de los precios.Hay un sector intermediario concentrado, supermercadista, que está generando condiciones de una economía enfriada, en receso, sin capacidad de consumo y poder adquisitivo para consumir. Pero llamativamente los precios no bajan".

Frente a esto, el titular de la FAA explicó el por qué no bajan los precios de los productos en Argentina. "Tenían una burbuja inflacionaria y una burbuja de cotización estimada del dólar que creyeron que iba a estar mucho más alta. Por eso, los precios iban navegando a un ritmo que no era propio de la economía argentina y nos encontramos ahora con una sobrevaluación de cualquier producto", sostuvo.

"Esto sucedió también en la metalmecánica, tenemos la maquinaria y los tractores más caros del mundo. Sucedió en la automotriz, tenemos los autos más caros del mundo”, cerró.