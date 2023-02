Preocupación: volvieron a internar a Chano Carpentier

Chano Charpentier, el cantante y exlíder de Tan Biónica, fue internado de urgencia y se encuentra en estado “reservado”. Según trascendió, se encuentra en la Clínica Avril luego de presentar un cuadro relacionado con sus adicciones.

Chano había retomado su carrera y a principios de 2023 anunció que se dedicaría plenamente a la música y se encontraba trabajando de un nuevo disco. En su cuenta de Twitter, publicó: “Amigos: voy a dejar tocar por un poco más de año para trabajar en mi estudio”.

En los primeros días de enero estuvo en Punta del Este acompañado por su nueva novia, una joven llamada Malena Rivarola. La influencer y el músico estuvieron intercambiando corazones en los comentarios de sus posteos de Instagram, confirmando el romance.

El regreso del músico a la industria se dio luego del brote psicótico que sufrió en julio de 2021. En aquel momento ocurrió un episodio con la policía y recibió un impacto de bala en su casa de Exaltación de la Cruz, cuando intentó agredir con un cuchillo a un agente. La herida le causó lesiones internas graves por lo que fue ingresado de urgencia en el Sanatorio Otamendi, intervenido quirúrgicamente y tuvo que ser internado en terapia intensiva.

En los días previos, Chano publicó en su cuenta de Twitter que había recibido amenazas. “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano, cuidate, te quieren hacen mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”, menciona en un tweet reposteado. “Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada”, agregó.