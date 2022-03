Las disculpas de Will Smith: "Me pasé de la raya y me equivoqué"

Un escándalo sin precedentes se vivió en los Oscar 2022. Todo transcurría con normalidad en la ceremonia de La Academia de Hollywood hasta que, en medio de su presentación al “Mejor documental”, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith.

La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma comparando el cabello corto de su esposa, Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamérica, “La Teniente O’Neil” en España).

Momentos más tarde, cuando obtuvo el premio a mejor actor por su papel en King Richard, Will se sintió arrepentido por su agresión y se dirigió a todos los presentes. En primer lugar, se refirió al personaje que interpretó: “Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, señaló entre lágrimas.

Y continuó: “Sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”.

En la tarde de hoy Smith eligió su cuenta de Instagram para realizar un nuevo descargo y reiterar el pedido de disculpas al comediante Chris Rock.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.



También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros, soy un trabajo en progreso." concluyó el protagonista de Men in Black.