La increíble cifra que Argentina deberá pagar por manipulación del Indec

Argentina deberá pagar US$ 1.500 millones, lo que equivale a 1.300 millones de euros más intereses, luego de que la apelación ante un fallo que obligaba a abonar ese monto fuera rechazada. La deuda nace de una denuncia contra el país por la manipulación de datos del Indec durante el kirchnerismo, causa se conoce como del "Cupón PBI".

El rechazo ocurrió en una audiencia de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales. Ahora, el país no tiene otras instancias para intentar revertir la sentencia en Londres, debido a que, según los especialistas estiman, la Corte Suprema británica no tomaría el caso porque no compromete intereses de ese país.

"Hay que ver cómo reacciona la Argentina, que depositó US$320 millones como garantía para poder apelar, que hoy perdió. La estrategia legal argentina debe cambiar para no seguir perdiendo estos casos", consideró el analista Sebastian Maril, de Latin Advirsors, en declaraciones con el canal TN.

Argentina ya sabía que podría tener que enfrentar el pago de daños y perjuicios. Los abogados del Gobierno explicaron: "El fallo de 2023 desconecta el crecimiento económico real de los bonos y vincula injustamente los títulos a una medida obsoleta del producto bruto interno de 1993″. Al mismo tiempo, aseguraron que un pago forzoso en una recesión podría poner en peligro "la capacidad de la República para pagar tanto la deuda atada al PBI como la deuda convencional".

La primera sentencia se dictaminó en abril de 2023 y el país decidió apelarla, por lo que tuvo que realizar un depositar una garantía de US$ 337 millones, que el gobierno de Milei había aprobado a fines de marzo. Ahora, ese fondo se descontará del monto total de la deuda.

La causa la inició un grupo de cuatro fondos de inversión, Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited, que poseen el 48% del total de la sentencia, en 2019, y solicitó una indemnización de hasta 643 millones de euros, lo que equivale a US$ 704 millones. En abril de 2023, el juez Simon Picken, falló a favor de los bonistas. Además, determinó que la cifra que Argentina debe pagar es esa más los intereses.

Al mismo tiempo, existe una demanda idéntica en Nueva York, encabezada por el fondo Aurelius, por US$ 1.000 millones. La causa está en manos de la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, la misma que ordenó al país pagar US$ 16.000 millones por la expropiación del 51% de las acciones de YPF.