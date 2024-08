Gabriel Boric: "No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro"

Después de reunirse en La Moneda (sede del Ejecutivo) con su embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, recientemente expulsado por el Ejecutivo de ese país, el mandatario chileno Gabriel Boric afirmó este sábado: "Mantenemos nuestra posición: no reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes".

El presidente agregó en su cuenta de la red social X: "Además hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia", al tiempo que calificó como "intempestiva e injustificada" la expulsión de la misión diplomática chilena del país caribeño.

Recibí en La Moneda al canciller @AlbertoKlaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a nuestro país junto al personal diplomático luego de la intempestiva e injustificada expulsión. Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado... pic.twitter.com/sKorxaKiS3 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 3, 2024

El régimen venezolano ordenó el retiro de sus embajadores en Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Panamá y Uruguay, y también expulsó a sus misiones diplomáticas de su territorio.

Después del anuncio de los amañados y muy dudosos resultados de las elecciones en Venezuela el domingo en la noche, hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, el presidente Boric fue uno de los primeros líderes internacionales en exigir transparencia en el recuento de votos y en cuestionar el accionar de la dictadura bolivariana.

Por su parte, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, aseguró: "Respetamos mucho la figura de Edmundo González Urrutia, creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado".

La oposición venezolana denunció irregularidades en el conteo de los sufragios y exigió la publicación de todas las actas, al igual que la mayoría de los países de la región, la ONU y el Centro Carter, que ofició de observador internacional.

Este sábado, también la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner pidió por la publicación de las actas oficiales. Lo hizo en México en el cierre de un encuentro organizado por el Gobierno de ese país, presidido por Andrés Manuel López Obrador.