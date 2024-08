Biden se sumó a la idea de Lula y Petro de realizar nuevas elecciones

Tras los pedidos realizados por los presidentes de Brasil, Luiz Inácio "Lula" Da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, para que se celebren nuevas elecciones en Venezuela, que vale decir es una propuesta no aceptada por la oposición de ese país, al estar convencida de que venció a Nicolás Maduro en los comicios del mes pasado, se sumó el pronunciamiento en el mismo sentido del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien expresó este jueves que apoya los llamados de Brasil y Colombia

El mandatario fue consultado al respecto por periodista en la Casa Blanca, acerca de si apoyaba nuevos comicios en Venezuela, y el mandatario demócrata respondió con un rotundo "sí", aunque horas antes, el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, declinó hacer comentarios específicos sobre la convocatoria de nuevas elecciones, pero reiteró la preocupación de Estados Unidos por el desarrollo de los comicios en el país sudamericano.

Joe Biden

No obstante, Patel había señalado antes que la autoridad electoral venezolana "no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad y no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales".

El vocero tocó el tema citando un reciente informe de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde señalan que "no hay precedentes de que se anuncie el resultado de unas elecciones sin la publicación de este tipo de detalles y de estos recuentos".

La idea de un nuevo comicio parece venir del asesor de política internacional de Lula, Celso Amorim, quien propuso al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se realicen nuevas elecciones en Venezuela para mitigar el conflicto por los comicios del 28 de julio último.