Reforma laboral: expectativa y críticas antes de la reglamentación

En medio de una gran expectativa política, empresarial y sindical, entre este miércoles y jueves se publicará en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de la reforma laboral que, según quienes la cuestionan, debería haber sido consensuada desde la representación de los empleados.

Pablo Teixidor, abogado constitucionalista, destacó en el programa político de Ciudadano News, Sin Verso: "La reforma laboral fue bastante recortada cuando tuvo su paso por el Senado, de 70 artículos quedó en 17 entonces, eso ya hizo que hubiera una negociación interna dentro de los bloques legislativos. Ahora queda reglamentar lo que fue aprobado como ley y la reglamentación no es tema sencillo porque siempre hubo fuerte resistencia de los sectores sindicales sobre algunos de los temas en cuestión".

"Como todo siempre hay parte y parte, la modernización en materia de regulación de empleo tendría que ver más con la idea de generar un fondo de desempleo, como se trabaja hoy a través de la ley 22.050 la construcción. Esto de tener un fondo de cese laboral donde se van haciendo aportes mensuales por parte de los empleados y eso implica que el trabajador cuando desea terminar con el empleo o es removido por la empresa cobra ese seguro y con eso subsiste mientras encuentra otro empleo. Que es un sistema dinámico de empleo y que funciona perfectamente en la construcción desde hace muchísimos años, pero justamente ese sistema está sujeto a la convención colectiva. Tiene que haber un acuerdo del sector sindical con el sector empresarial para poder implementar ese sistema conforme a lo que sale de la ley bases", reconoció.

En referencia a quitar las multas a los empleadores que tienen empleados sin registrar, "es contraproducente en algún sentido porque impulsa el empleo no registrado, sabemos que en Argentina el impuesto al empleo es altísimo, el más alto de América Latina. Entonces, la tentación de tener trabajadores en relación informal será muy grande, entonces, de los dos lados hay tela para cortar".

"Por eso estos temas traen tanto debate porque no hay una posición única respecto a esto. Mi opinión es que cuando uno libera de toda carga impositiva o sancionatoria al empleador de alguna manera entre tener un trabajador que me cuesta 10 a uno que me cuesta 15, es oferta y demanda, ley de mercado. Entonces, voy a tener trabajadores de manera informal porque la sanción va a tener que ser perseguida por el organismo administrativo fiscal donde aparte se le saca -a este organismo- la posibilidad de que el sector sindical pueda hacer la denuncia de trabajadores no registrados. La tiene que hacer el trabajador afectado que normalmente está cautivo dentro del sistema porque necesita el empleo. Eso me hace ruido, más allá del período de prueba que no me parece algo que genere ninguna dificultad, tener un período de prueba de seis meses es absolutamente razonable, entonces, creo que por ahí se desvían los focos", reflexionó.

Compartió la idea de que hay límites al derecho de protesta: "La protesta está bien, uno puede no trabajar, pero es distinto a impedir que la empresa pueda tener entrada y salida de las personas y mercadería. Eso es un acto grave, un acto que atenta, hay un choque de dos derechos, el derecho a ejercer la industria lícita comercial y el derecho a ejercer medidas de protesta como trabajadores en relación de dependencia. Ese choque que es del artículo 14 y 14 Bis genera que tenga que haber un marco regulatorio que dirima esta discusión y me parece prudente que no se permita. Hemos tenido actos de bloqueos muy grandes, por ejemplo, el bloque de Mercado Libre de Argentina, son temas serios, graves que no pueden pasar desaparecidos".

"También ocurre cuando ha habido paros en el transporte que alguna persona que ha decidido como trabajador prestar su servicio laboral y subirse a un colectivo. Y subirse a un colectivo o un camión, al hacer su trabajo ha sido atacado y atentado, ha habido incendios de unidades, etc. Todas esas conductas son graves y pueden implicar hechos delictivos y en el caso de que no lo fueran pueden habilitar al empleador a tomar una decisión respecto delos trabajadores que participan de ese tipo de maniobras", consideró.

Respecto a los paros de los trabajadores de las líneas aéreas, admitió: "Ayer ocurrió, fui víctima de eso. Estoy en Buenos Aires, a mí me desviaron a Ezeiza. Pero hubo gente que quedó atrapada dentro de los aviones por varias horas porque la gente de Intercargo estaba en asamblea y había tenido una medida de fuerza programada como un paro. Todas estas cosas hay que regularlas, de hecho, se sacó lo de prohibir las asambleas como un medio para no generar porque cuando hay un paro como no se prestan labores el empleador tiene la posibilidad de no pagar ese día no trabajado".

"Cuando es una asamblea que se reúne, que discutir el día de trabajo se paga, entonces la modalidad de hacer asambleas y no paros tiene que ver con esto y también es una norma que hay que regular. Si bien puede pasar que las empresas tomen la posibilidad a través de un transporte, un bus y llevarte hasta la ciudad de Buenos Aires, el tiempo que uno pierde si uno venía a una reunión, todas esas cosas hay que regularlas. Hay abusos al derecho a la protesta y tampoco queremos que por pasar de un tipo a otro nos encontremos con que puede haber abusos patronales. Hay que buscar un justo equilibrio y hay cosas que se pueden mejorar y que regular de otra manera", analizó.

Y añadió: "La suerte está echada, la regulación normativa ya existe, lo que se tiene que hacer es cómo reglamentarla. Hubo cosas que se sacaron como esto de regular el derecho a hacer asambleas dentro del ámbito del trabajo, que es una pena. Y otra que se incorporaron que para mí no son claras o no están bien determinadas como es el despido discriminatorio donde se aplique una sanción que es leve. Y donde se le impedía, antes de este sistema, volver al trabajador, a reinsertarlo en el ámbito laboral. Ahora se transformó en una multa agravada, son cosas que hay que revisarlas y regularlas de tal manera que la discriminación no puede estar nunca presente en el ámbito de trabajo".