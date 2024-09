Maurizio Sarri quiere dirigir en la Bombonera: "Sería un sueño"

Boca Juniors genera emociones encontradas tanto en jugadores como entrenadores extranjeros que se mueren por pisar la Bombonera. El técnico italiano, Maurizio Sarri (65), es uno de ellos y manifestó su anhelo en una entrevista en un portal de noticias de Italia.

"No me veo en mi 'último baile'. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en La Bombonera serían una experiencia única", afirmó en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

Maurizio Sarri dirigió a Empoli FC, Juventus FC, SSC Napoli, Chelsea FC y SS Lazio. Su último trabajo fue en las águilas de Roma, cuando presentó la renuncia tras ser eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones, dejando a la Lazio en 9ª posición en el campeonato italiano. El título más importante que ganó fue la UEFA Europa League en 2019, dirigiendo al Chelsea FC.

Maurizio Sarri campeón de la Europa League 2019 tras guiar al Chelsea a la victoria sobre el Arsenal.

El napolitano reivindicó la experiencia en su profesión y destacó el trabajo de sus compatriotas como de Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Gian Piero Gasperini (Atalanta). "Ahora están de moda los jóvenes, pero el año pasado las tres copas de Europa las ganaron entrenadores de mi edad: Ancelotti en la Champions, Gasperini en la Europa League y Mendilibar en la Conferencia. Lo mismo digo de De la Fuente, seleccionador de España, campeona de Europa", expresó.

Real Madrid venció a Borussia Dortmund con pura mística y es el campeón de la Champions League 2023-24

Por otra parte, el entrador respondió sobre el mal inicio del Milan de Paulo Fonseca, que lo puso en la mira como posible sustituto en San Siro. "Me parece mal hablar de ello en este momento, hay que tener respeto. Paulo Fonseca es un buen entrenador y un hombre sensato. Está en el inicio de un proceso y es justo que se mantenga la calma. No quiero entrar en estas discusiones", cerró.