Trump vs. Harris: los pasajes más polémicos y de mayor tono del debate

Pasados unos minutos después de las 21 horas de la ciudad de Filadelfia (22 horas de Argentina), los candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, se saludaron con un apretón de manos al ingresar al escenario preparado por la cadena ABC News, aprestos a empezar el debate presidencial.

Los temas y frases cruzadas más candentes:

La vicepresidenta demócrata inició con las temáticas de debate

La primera pregunta de los moderadores, David Muir y Linsey Davis, se refirió al aumento del costo de vida y los desafíos en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Frente a esto, la candidata respondió que su plan es apoyar la capacidad de compra de las familias y el financiamiento de las pequeñas empresas, cuestionando, a su vez, que Trump impulsa un recorte impositivo a "los millonarios y grandes corporaciones".

Al tomar la palabra, el republicano negó ese señalamiento y afirmó que su idea es colocar aranceles a las importaciones de países extranjeros que afectan a la industria local y, además, cuestionó el gasto público actual desmedido porque genera más inflación, afectando el bolsillo y capacidad de compra de los ciudadanos.

Trump afirmó que Harris "no tiene plan de gobierno"

Continuando con la temática de la problemática económica, Donald Trump aseguró que su contrincante no tiene "un plan de gobierno" sólido, que no se puede llevar a cabo y que solo reversionó el del actual presidente Joe Biden.

"No tiene un plan. Copió el plan de Biden, y es como cuatro oraciones... cuatro oraciones que dicen: 'Oh, intentaremos bajar los impuestos'. No tiene un plan", espetó Trump.

Devolviendo las críticas, Harris sostuvo que el expresidente está detrás del Proyecto 2025, un programa de casi mil páginas con propuestas políticas y sociales muy controvertidas. Tras este señalamiento, Trump dijo que conocía el documento, pero negó cualquier vinculación con la elaboración del mismo.

Trump aseguró que inmigrantes y personas sin hogar "se comen mascotas"

Al abordar la temática de inmigración, uno de los comentarios más polémicos del republicano Donald Trump fue que inmigrantes de Springfield, Ohio, robaron mascotas y se las comieron.

"Se comen perros. Me han dicho: ´Han agarrado mi perro y se lo comieron´", resaltó el expresidente ante la mirada estupefacta de Harris.

🇺🇸 | DEBATE EN EEUU: Trump, sobre la inmigración masiva: "Se están comiendo a los perros, a la gente que llegó, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está sucediendo en nuestro país".

Por su parte, Kamala Harris retrucó que, a causa de las posiciones "extremas" del exmandatario sobre los inmigrantes más vulnerables, ella tiene el "respaldo de 200 republicanos".

Las posturas sobre el aborto fue uno de los pasajes de más tensión

En este tópico, Donald Trump y Kamala Harris se cruzaron fuerte y los moderadores debieron intervenir en más de una ocasión.

El expresidente defendió la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU., que rechazó el derecho al aborto y dijo que fue posible gracias a "seis valientes jueces del Supremo".

"Todos los expertos juristas querían que los Estados retomaran el poder de decidir. Creo en las excepciones: violación, incesto y la vida de la madre. También Reagan (Ronald) creía en ellas, como el 85% de los republicanos", indicó Trump, y advirtió que los demócratas quieren "ejecutar a los bebés después de nacer".

Ante tal aseveración, Harris afirmó, con tono molesto, que el republicano dice "un montón de mentiras".

Otro momento en el que los periodistas intervinieron fue cuando Trump afirmó que, en algunos estados, estaba permitido no solo el aborto a término, sino también "matar a los niños recién nacidos".

Al responder a estas acusaciones, Harris volvió a espetarle al republicano que esgrimía "un montón de mentiras" y consideró su postura sobre el aborto como un "insulto a las mujeres" y sus derechos.

La Política Exterior en Gaza, Ucrania y los adversarios de EE.UU.

La vicepresidenta demócrata aseguró que "la guerra en Gaza debe acabar inmediatamente", ante la consulta de los moderadores sobre el conflicto entre Israel y Hamás, incluyendo un cese al fuego sostenible y la liberación total de los rehenes aún cautivos.

No obstante, Harris, dijo que "Israel tiene derecho a defenderse" si es atacado, aunque, considerando que no debe implicar la muerte de civiles inocentes en Gaza.

Por su parte, Trump remarcó que, si él hubiera seguido en la Casa Blanca, la guerra en Gaza nunca llegaría a su realidad actual. Atacó a Harris, argumentando que, en el fondo, no les preocupa y odia, tanto a judíos como árabes.

"Si ella es presidente, Israel no existirá en un plazo de dos años", sentenció Trump.

Respecto a la relación con Rusia, Irán, Corea del Norte y China, el magnate dijo que los desafíos geopolíticos de estos países es una debilidad de Biden y de la propia Harris como actual vicepresidenta. Remarcó, que, bajo su administración, los líderes de estos Estados lo respetaban y no se atrevían a desafiar abiertamente a Estados Unidos.

El magnate norteamericano también habló de la guerra entre Ucrania y Rusia, y aseguró que podría conseguir la paz "en un solo día", aunque no reveló cómo, al ser interpelado al respecto por los moderadores.

Al escuchar esto, Harris, a su turno, dijo que Trump no estaba a la altura de poder mediar en el conflicto y evaluó que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "se comería vivo" al estadounidense en una negociación.

Trump: si gana Harris, EE.UU. será "Venezuela con esteroides"

El expresidente republicado aseguró que, si la demócrata se impone en las elecciones, Estados Unidos será "Venezuela con esteroides", en consonancia con calificativos pasados, donde la tildó de "marxista" y "de izquierda".

"Biden y ella (Harris) está destruyendo este país, y si llega a ser presidenta, este país no tiene ninguna posibilidad de éxito, no sólo sin éxito, terminará siendo Venezuela en esteroides", afirmó.

También, no dejó de marcar que una nueva presidencia demócrata hará debilitar la fortaleza internacional de Estados Unidos y que, las malas decisiones, harán que "ellos (Biden y Harris), provoquen una tercera guerra mundial con armas nucleares", con la consecuente desaparición de la nación norteamericana.

El derecho a tener armas

En el marco de un comentario de Trump, donde indicaba que Harris acabaría con los emprendimientos de Fracking, considerados muy rentables para varios Estados de la Unión estadounidense, también la acusó de que prohibiría el derecho ciudadano a la tenencia de armas y que se las quitaría.

La exfiscal respondió rotundamente que "no" tomaría tal medida y le pidió que dejara de hacer esas insinuaciones "falsas", respecto a las armas o restricciones en la práctica del Fracking.

Las palabras de cierre

La postulante demócrata fue la primera en tomar la palabra para cerrar el debate, remarcando la importancia de lograr la prosperidad social y económica en todo el país y de los habitantes, potenciando el poder global norteamericano y en un marco de cooperación; culminando con una frase: "Seré la presidente de todos los estadounidenses".

Después, en su minuto de cierre, el expresidente Donald Trump se mostró completamente descreído de cualquier promesa de éxito, de la mano de Harris, volviendo a remarcar que su competidora "es la peor vicepresidenta" de la historia del país junto al presidente Joe Biden, y que el rumbo y los problemas actuales de EE.UU. así lo demuestran.

Por último, afirmó que la única manera de volver a lograr una nación próspera es volviendo a ser presidente y que así ya lo demostró en su primer mandato.