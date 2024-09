Polémico contrato de consentimiento sexual sacude al fútbol español

El fútbol español vuelve a estar en el ojo del huracán tras la difusión de un documento que involucra a jugadores de Primera División y que ha generado un intenso debate. Se trata de un presunto "contrato de consentimiento sexual" utilizado por algunos futbolistas antes de mantener relaciones íntimas, que fue publicado en las redes sociales por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de España (CENAFE).

Galán compartió en su cuenta de X (antes Twitter) imágenes del polémico documento, que desató críticas por la inclusión de términos extremadamente controvertidos, como una cláusula que hace referencia a la "violación accidental". "Aquí pueden ver el 'Contrato de Consentimiento' para mantener relaciones sexuales que circula entre los futbolistas de Primera División. Saquen sus propias conclusiones, pero el apartado de violación accidental me parece aberrante", comentó Galán al publicar el documento, escrito en inglés.

El contenido del contrato

El presunto contrato de consentimiento sexual que salió a la luz contiene cinco puntos en los que se especifica una serie de términos que las partes involucradas deben aceptar antes del encuentro sexual. Entre los puntos más llamativos se encuentra la estipulación del horario de la relación, su duración, y una lista de actividades específicas, desde toques hasta penetraciones. Lo más inquietante es que, según este escrito, el "fallo en el intento" de estas actividades no será considerado agresión sexual debido a la firma del contrato.

Sin embargo, el aspecto que causó mayor indignación es la cláusula polémica sobre la "violación accidental". Esta estipula que "cualquiera de las partes, siendo hombre, puede, sin culpa y sin intención, penetrar un orificio femenino", y que, en caso de que ocurra, la responsabilidad de probar que fue accidental recaerá sobre el hombre.

Aunque el documento otorga a la mujer la opción de aceptar la accidentalidad del hecho, lo que retroactivamente establecería un "consentimiento", este punto ha sido catalogado como aberrante por diversas voces del ámbito legal y social.

Galán: "Ese consentimiento no vale"

En declaraciones posteriores, Miguel Galán explicó que los futbolistas, incluidos algunos de Primera y Tercera División, le pidieron asesoramiento respecto a estos contratos. "Yo siempre les he dicho que ese consentimiento para mantener relaciones sexuales no vale. En cualquier momento, cualquiera de las partes puede decidir que no quiere continuar. Por tanto, ese contrato decae", afirmó Galán, quien también subrayó que este tipo de acuerdos no tienen validez legal, ya que contradicen la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de España, que no obliga a firmar ningún contrato de este tipo.

Galán también reveló que, además de estos contratos, algunos futbolistas recurren a la grabación de vídeos donde se da el consentimiento. "Graban el consentimiento y graban a la persona", detalló.

Repercusiones y debate

La aparición de este documento reavivó el debate en España sobre el consentimiento en las relaciones sexuales, especialmente en un contexto tan mediático como el del fútbol. Aunque no se revelaron los nombres de los futbolistas implicados, el hecho de que este tipo de contratos circulan entre jugadores profesionales generó preocupación y rechazo tanto en el ámbito legal como en el social.

Este escándalo, además de apuntar a los vacíos legales y éticos en las conductas de algunos deportistas de élite, plantea serias preguntas sobre cómo se aborda el consentimiento y las relaciones interpersonales en un deporte que, una vez más, se encuentra en el centro de una polémica.