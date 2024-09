Arenga opositora: "Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaré"

En el transcurso de una multitudinaria movilización, acontecida este jueves 10 en Madrid, la hija del excandidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia leyó un mensaje de su padre dirigido a toda la población de Venezuela, donde reafirma su compromiso con la lucha por la democracia y la libertad en contra del régimen chavista.

"Venezolanos, en esta hermosa manifestación quiero ratificar el compromiso inquebrantable que asumí el 28 de julio con ustedes", expresó González Urrutia en su misiva, agradeciendo a quienes confiaron su voto en él y lamentando, a su vez, que muchos no pudieran hacerlo por "las artimañas de un Consejo Nacional Electoral que así lo impidió".

Cabe recordar, que el líder opositor asilado en España prometió continuar con su lucha hasta alcanzar los objetivos planteados junto a su aliada María Corina Machado, quien decidió permanecer en el país sudamericano, pese a las amenazas del régimen de Nicolás Maduro por sus denuncias de fraude y activismo antigubernamental.

"Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos, por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y la haremos respetar", señaló el candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y dedicó unas palabras de agradecimiento al gobierno de Pedro Sánchez por el apoyo y el refugio como asilados, brindado a él y a su familia.

El mensaje finalizó con un aliento a los opositores venezolanos a no claudicar y mantener la esperanza para lograr un cambio en el país. "Compatriotas, no desmayen, que no los defraudaré", fueron las palabras con las que cerró su arenga, desatando una ovación entre sus seguidores presentes.