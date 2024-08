Ante la escasez de dólares y la inflación, Luis Arce culpa a Evo Morales

El mandatario de Bolivia, Luis Arce, defendió su gestión respecto a la crisis económica que afecta su país, delineada principalmente por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustible y el aumento en los precios en la canasta básica de consumo.

En un encuentro que sostuvo con el Consejo de Organizaciones Sociales que lo respaldan, el presidente explicó asuntos de economía global y del cambio climático que influyen en la actualidad del país, y luego, responsabilizó a Evo Morales y a las crecientes ventas en los mercados informales por la crisis económica y la inflación.

"Hay que decirlo con claridad, él (Evo Morales) se equivocó, no hizo exploración, no se dedicó al tema de hidrocarburos y ahora estamos pagando lo que hace siete años, hace cinco años no se hizo", manifestó el jefe de Estado al criticar la política de hidrocarburos de su antiguo referente político y mentor.

Luis Arce, agregó que los periodos de crecimiento reflejados en los años anteriores se debían a las altas cuotas de exportación de gas que coincidían con un precio elevado en el mercado internacional.

En un tono coloquial, explicó: "Antes había harta plata porque teníamos harto gas, exportábamos harto y recibíamos harto. Nos pagaban en dólares, hermanos. Pero el gas lo hemos ido exportando, utilizando y el gas ha ido cayendo, ahora tenemos poco gas, exportamos poco y recibimos poca plata. Eso estamos viviendo hoy en día", señaló el mandatario como la principal causa de la escasez de dólares en el mercado financiero del país del altiplano.