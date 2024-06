Sólo para ellas: el boom mundial de los 'retiros sexuales' femeninos

En un mundo donde el bienestar y el placer son fundamentales, los "retiros sexuales" se han convertido en la nueva tendencia global que arrasa entre las mujeres. Aunque su nombre pueda llevar a equívocos, estos campamentos eróticos están lejos de ser orgías o eventos promiscuos.

Se trata de una experiencia única y exclusiva para ellas, donde pueden sanar traumas, recuperar su confianza y conectar con su sensualidad.

Las emprendedoras londineneses Vikki van Someren y Lucy Arrowsmith, creadoras de Shh, han apostado por ofrecer estos lujosos retiros a un selecto grupo de mujeres.

Con precios que oscilan entre los 3.700 y 7.300 dólares, las participantes disfrutarán de nueve terapeutas, un nutricionista personal, instalaciones de ensueño y una habitación en un enclave secreto en Ibiza o Reino Unido. Una oportunidad única para reconectarse con su feminidad y sentirse como verdaderas divas sexuales.

Pero la experiencia no termina ahí. Back to the Body también ofrece retiros exclusivos en destinos paradisíacos alrededor del mundo, con un programa atrevido que incluye masajes terapéuticos vaginales para estimular el orgasmo en mujeres con problemas de apatía o frigides. Una revolución sexual liderada por mujeres como Pamela Madsen, quien anima a dejar atrás cualquier tipo de vergüenza y reclamar el propio deseo y poder femenino.

El público que acude a estos retiros es diverso: desde amas de casa hasta profesionales, con edades que van desde los 25 a los 75 años.

Una amplia gama de mujeres que buscan reivindicarse y encontrar su plenitud a través del placer y la sexualidad.

Detrás de esta tendencia, expertas como la argentina Olga Tallone trabajan desde hace décadas en empoderar a las mujeres a través del Tantra y la sexualidad.

Enfrentar la insatisfacción, trascenderla y reclamar el propio goce son los pilares de esta nueva era de la sexualidad femenina, donde los 'retiros sexuales' se convierten en una oportunidad única para sanar, crecer y reivindicar el poder femenino.