Shannen Doherty, protagonista de Beverly Hills 90210, sucumbió al cáncer a los 53 años

Tras una valiente batalla contra el cáncer, la actriz Shannen Doherty, conocida por sus papeles en las series Beverly Hills 90210 y Hechiceras, ha fallecido a los 53 años.

Una luz que se apaga en Hollywood

Doherty, quien interpretó a la rebelde e independiente Brenda Walsh en la icónica serie de los 90, nos deja un legado de talento, determinación y lucha. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento y en los corazones de miles de fanáticos que la adoraban por su carisma y autenticidad.

Elenco de Beverly Hills 90210.

La batalla contra el cáncer

Diagnosticada con cáncer de mama en 2015, Shannen luchó valientemente contra la enfermedad durante varios años. Su publicista, Leslie Sloane, confirmó la triste noticia en un comunicado de prensa el domingo: "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer tras muchos años de lucha".

Durante sus últimos momentos, Doherty estuvo rodeada de sus seres queridos y su fiel compañero, su perro Bowie. La familia ha pedido privacidad para llorar en paz.

Íconos de la televisión

Shannen Doherty se hizo famosa por su papel como Brenda Walsh en la serie original de Beverly Hills 90210, que debutó en octubre de 1990 y se convirtió en un fenómeno cultural. Aunque dejó la serie después de la cuarta temporada en 1994, regresó para algunas apariciones en el reinicio de 2008. Luego, interpretó a Prue Halliwell en la exitosa serie Hechiceras, abandonándola al final de la tercera temporada en 2001.

Hechiceras.

La Lucha Continúa

En 2017, Doherty reveló que su cáncer había regresado después de un período de remisión. Durante una entrevista en Good Morning America, compartió: "Voy a estar en la etapa 4. Así que mi cáncer volvió, y por eso estoy aquí. No creo que lo haya procesado. Es un trago amargo en muchos sentidos".

Además de su carrera en televisión, Doherty participó en programas de realidad como Breaking Up with Shannen Doherty y fue concursante en Dancing with the Stars. En 2019, se unió al reinicio de Beverly Hills 90210, manteniendo en secreto su diagnóstico de cáncer debido a la inesperada muerte de su compañero de reparto, Luke Perry.

Más Allá de la Pantalla

Shannen nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee. Criada en la fe bautista del Sur, tenía ascendencia irlandesa y nativa americana. Comenzó su carrera como actriz infantil en 1982, destacando en la serie Little House on the Prairie. Su primer papel importante en cine fue en Heathers (1988).

Además de sus roles más famosos, Doherty participó en la serie de corta duración North Shore y en el reality show Breaking Up with Shannen Doherty. También tuvo apariciones notables en el spin-off de "90210" en 2008 y en la serie secuela BH90210 en 2019.

Una mujer que desafió estereotipos

Doherty no sólo brilló por su talento, sino también por su personalidad arrolladora y su espíritu libre. Desafió los estereotipos de Hollywood, rompió moldes y se convirtió en un ícono para las mujeres que buscan ser ellas mismas sin importar las normas.

Nos deja un legado de talento, valentía e inspiración. Su sonrisa contagiosa, su espíritu indomable y su lucha incansable contra la enfermedad la convierten en una figura inolvidable. Su luz seguirá brillando en los corazones de quienes la conocieron y admiraron.