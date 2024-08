¿Sabes cuántos gérmenes y bacterias han invadido tu microondas?

Un electrodoméstico prácticamente indispensable en la mayoría de los hogares es el microondas, pero también puede ser un refugio para diversos "bichos" indeseables que pasan desapercibidos.

No los vemos, pero están, literalmente, en todas partes. Por lo tanto, si no has desinfectado tu microondas en los últimos tiempos, te aconsejamos que lo hagas después de leer estas líneas, porque decenas de bacterias y gérmenes seguramente lo han invadido.

La cuestión es conocer qué tipos de gérmenes se esconden en tu microondas y de que manera puedes eliminarlos. Sólo así podrás ganar la batalla contra este ejército que podría causarte algún problema en cualquier momento.

Aquí está el secreto

Esa inquietud fue compartida por un equipo de microbiólogos de la Universidad de Valencia, que han investigado las comunidades bacterianas en hornos microondas con la intención de identificar qué tipo de gérmenes se esconden en nuestros aparatos. Para el estudio compararon sus resultados con microondas utilizados en grandes espacios compartidos (como oficinas, cafeterías o institutos científicos) e incluso los microondas de laboratorio (de biología molecular y microbiología), además de los dispositivos domésticos de sus propios hogares.

El microondas es el lugar indicado para que los gérmenes vivan a su gusto. (Foto: web)

En total, examinaron 30 hornos microondas con el objetivo de ver si estas comunidades microbianas están influenciadas por las interacciones alimentarias y los hábitos de los usuarios. Lo que encontraron fue un mundo oculto de bacterias, y cada entorno albergaba su propia comunidad microbiana única.

En el estudio, que fue publicado en la revista Frontiers in Microbiologyos, los expertos detallaron que en los microondas examinados encontraron casi 750 especies diferentes de bacterias de hasta 25 filos bacterianos, algunas de ellas consideradas dañinas para los humanos.

De todos modos, en la comparación con otros entornos, los científicos determinaron que la composición bacteriana de los microondas domésticos es similar a la del resto de las superficies de la cocina, mientras que los microondas de laboratorio tenían una mayor abundancia de especies conocidas por su capacidad para soportar la radiación de microondas, las altas temperaturas y la desecación.

Y esto ocurre porque, aunque los microondas se utilizan para calentar alimentos y esterilizar muestras, la radiación que emiten no es ionizante, lo que significa que no daña las moléculas biológicas y por eso no mata a las bacterias.

Guerra sin cuartel a los "bandidos"

Según publica Muy Interesante, este estudio no sólo es importante desde la perspectiva de la higiene, ya que hasta ahora, no estaba claro qué gérmenes se podían encontrar dentro de los microondas, sino que también podría inspirar aplicaciones biotecnológicas, si las cepas encontradas dentro de los microondas se pudiesen aprovechar en procesos industriales que requieren bacterias especialmente resistentes.

De todos modos, es imprescindible poner en marcha prácticas preventivas para evitar que los gérmenes se acumulen en el microondas y mantener más segura la cocina.

La limpieza de los microondas no es complicada, pero debe hacerse con frecuencia. (Foto: web)

En ese sentido, los especialistas aconsejan desinfectar regularmente los microondas con una solución de lejía diluida o cualquier aerosol desinfectante de venta libre.

Además, es importante limpiar las superficies interiores con un paño húmedo después de cada uso para eliminar cualquier residuo y limpiar los derrames inmediatamente para evitar el crecimiento de bacterias.

Redactado con material de la publicación Muy Interesante.