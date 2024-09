Migraña: la enfermedad que en Argentina afecta a uno de cada 10 adultos

Las migrañas son un tipo recurrente de dolor de cabeza y en Argentina afecta a una de cada 10 personas adultas. Causan dolor de moderado a intenso que puede ser pulsante o vibrante. A menudo, el dolor se siente a un lado de su cabeza. También puede tener otros síntomas, como náuseas y debilidad.

Lucas Bonamico, neurólogo, indicó en el magazine de Ciudadano News, El Interactivo: "La migraña no es solo un dolor de cabeza, es algo que ocurre en el cerebro, se desarrolla una onda expansiva de dilatación de venas y arterias, una inflamación que ocurre y deja de ocurrir. Este ataque incluye dolor de cabeza, náuseas, molestia a la luz, vómitos y puede interferir en la calidad de vida de la gente. Hay gente que tiene 4, 5 episodios por mes y pierden su día. Es una alta carga familiar, es más común en mujeres, más o menos 3 a 1 y sobre todo en lo fértil de la mujer".

"Tiene mucha carga genética, no es directamente proporcional en un 100%, pero la mayoría de los pacientes, pero la mayoría de los pacientes con migrañas, tienen un familiar. No se sabe identificar la migraña, en algunas culturas dicen que es un ataque de hígado. Porque el paciente vomita, entonces alguien le mide la panza o llama a un curandero y, por otro lado, la automedicación y llega un momento en donde empiezan a tomar analgésicos 20 días al mes", apuntó.

Indicó cuál es el tratamiento adecuado para la migraña: "Hay dos situaciones, uno se hace cuando duele, hay una clara directiva en cuanto a qué analgésico y en qué momento tomarlos y después si la frecuencia excede a varios episodios por mes, por eso se hace un calendario, hay tratamientos preventivos que es tomar algo fijo como si fuera la presión que hace que disminuya muchísimo la frecuencia de estos episodios. Lamentablemente, solo el 10% consulta, la mayoría se automedica y funciona como puede".

"El aura es un fenómeno neurológico que precede al dolor y se caracteriza por algún trastorno visual que puede ser ver estrellitas o caras deformadas, pérdida del campo visual, a veces se acompaña de pérdida de la sensibilidad del brazo o la cara, lo cual asusta y puede parecer un ACV. Pero no lo es. Esto dura 20 minutos y un 10% de los pacientes con migrañas tienen el fenómeno de aura previo al dolor", dijo.

Manifestó que, "hay un fenómeno de vértigo y migraña que en algunos casos se da en conjunta, el típico vértigo que todo gira, la gente empieza a creer que es de oído, hay una de las variables que cursan con mareos, más vértigo que mareo. El estrés es un gatillo para la migraña, en eso no hay discusión. En cuanto a la discusión, hacemos hincapié básicamente en no hacer ayunos, está de moda el ayuno intermitente. El paciente migrañoso necesita comer cada 4 o 5 horas, diría que no importa casi qué, por supuesto que si hace una dieta balanceada, con no tantas harinas, sin conservantes, va mejor la cosa, pero el problema grave acá es la gente que no desayuna en la mañana y almuerza a las 15".

"Con respecto al mindfulness es meditación. Hay entrenamientos de mindfulness para controlar mucho la crisis de migrañas, eso está comprobado y escrito. Con respecto a la acupuntura, toda técnica que no altere o modifique la vida de la gente puede ayudar, no hay una comprobación 100%, pero algunas personas tienen mejoría con acupuntura. Si no quieren tomar medicación, tienen dificultades para ingerir medicamentos, es una alternativa la acupuntura y la meditación está comprobado. Todas esas cosas que tienen que ver con 7 u 8 horas de sueño, pausas para almorzar, hay mucha gente que come con la computadora y el teléfono. Eso no es comer, es masticar. Si ese almuerzo no son mínimamente 20 minutos fuera de la computadora y del lugar de trabajo no existe eso, no es un almuerzo. Es importante tener sus pausas", amplió.

Y cerró: "El migrañoso necesita orden en el sueño, en las comidas, luces, olores, estímulos como por ejemplo perfumes muy fuertes, luces muy blancas, paredes blancas con luces de tubo. El migrañoso es fotofóbico, en general le molesta la luz brillante, tienden a no divertirse mucho los días muy soleados o reflejos de luces, manejar al sol, todas esas son causas que pueden provocar una migraña, por lo cual el paciente tiene que saber, usar filtro en la computadora, usar anteojos y demás cosas que ayudan a no tener episodios, no la curamos, pero por lo menos evitamos más gatillos, por ejemplo ir a un shopping y con muchas luces, muchos olores, los migrañosos son vulnerables a esas cosas".