También Leandro Santoro negó una relación de amistad con Alberto Fernández

Ahora nadie lo conoce, nadie es amigo, nadie tenía su teléfono. A partir de la denuncia de su expareja Fabiola Yáñez, el expresidente Alberto Fernández se convirtió en un muerto político, poco menos que en un paria.

Este sábado, con argumentos contundentes, también el diputado nacional de Unión por la Patria Leandro Santoro tomó distancia de la causa por violencia de género que enfrenta Fernández y negó tener una relación de amistad con él.

Santoro es uno más de los integrantes del espacio político liderado por la exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien también se despegó de Fernández, aunque a esta altura de los acontecimientos resulta imposible creer que ignorara la situación por la que se lo acusa a quien fuera su elegido para ocupar la Casa Rosada.

En el caso del legislador peronista, éste aseguró: "No tenía oficina, no tenía secretaria, nunca usé coches oficiales, nunca viajé al exterior con el Presidente. En los chats de la secretaria (María Cantero) no estoy mencionado porque ni siquiera tenía su celular. Mi relación era previa a que sea candidato".

En declaraciones radiales, Santoro contó que "la relación con Alberto se había enfriado desde el 2022 y por motivos políticos, no por esto. Yo había hecho algunos planteos que a él no le habían gustado. Hice una diferencia sobre cómo se había manejado la coparticipación de la Ciudad, que para mí estaba mal... Venía planteando diferencias políticas".

"No sé cómo va a hacer para recomponer su relación con la sociedad si es que lo puede hacer. Las banderas del movimiento feminista se tienen que defender", agregó el legislador, quien era identificado como uno de los integrantes de la mesa chica del exmandatario.

"La política tiene que ser ejemplar, no puede tener doble discurso", expresó, y acto seguido sentenció: "Impunidad para nadie".

"Nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que Alberto Fernández podía protagonizar un episodio así, porque nunca escuché un comentario de nadie. No existía rumor acerca de que esto sucediera. Para mí es una bomba anímica en lo personal", expresó finalmente.

Redactada con información de Noticias Argentinas.