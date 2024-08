Todo lo que tenés que saber sobre Magis TV, la app que ofrece fútbol, series y películas gratis

En esta era digital, son muchos los que buscan contenido de calidad por el mejor precio. Si bien hay una amplia variedad de plataformas de streaming, los aumentos constantes en sus tarifas dificultan que los suscriptores suban.

Es más, varios usuarios terminan buscando alternativas gratuitas que no siempre son recomendables, legales o seguras. Una de estas es Magis TV, un servicio IPTV latinoamericano que últimamente está dando mucho de qué hablar.

Para quienes no sepan, Magis TV es una aplicación para el sistema operativo Android y Android TV accesible que ofrece una amplia variedad de contenidos de entretenimiento. Dentro de su catálogo ofrece canales de televisión de aire y cable, programas deportivos, películas y series que podés encontrar en las principales plataformas de streaming. Sin embargo, este servicio transmite contenido protegido por derechos de autor sin permiso. Así que sí, como se darán una idea, es pirata o ilegal.

Estés de acuerdo o no con la piratería, Magis TV está preocupando a varios expertos en ciberseguridad por otros temas: la seguridad, riesgos de privacidad y robo de datos. ¿Por qué? Justamente porque la descarga de la aplicación, creada en un principio para Android, no se realiza a través de las tiendas oficiales, sino bajando su APK desde una página web. Esto quiere decir que no pasa por los controles de seguridad que exigen tiendas oficiales, como Google Play.

Pero eso no es todo. Magis TV tampoco tiene una página web oficial, lo que nos lleva a dudar de las APKs con el mismo nombre y lo confiables (o no) que sean. Después de todo, muchas de estas pueden estar infectadas con malware, solicitar permisos innecesarios (acceso a la cámara, ubicación, entre otros), robar información sensible, etc. Así que hay prestar mucha atención si la vas a descargar.

Además de esto, hay que tener en cuenta que, al no tener los derechos del contenido, Magis TV no tiene ninguna garantía para sus usuarios, ni para los que pagan ni para los que la descargaron gratuitamente. De esta manera, si en algún momento limitan el contenido o desaparece, no vas a recibir ningún tipo de alerta o notificación y vas a perder lo que sea de plata que hayas puesto.

Si bien esta plataforma ofrece descargas gratuitas con contenido limitado, hay una suscripción de pago que ofrece una mejor experiencia y acceso completo al catálogo. Sin embargo, también hay todo un negocio de revendedores que prometen ofrecértelo más barato, pero con menos garantía, claro.