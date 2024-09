Se supo quién ganará el Martín Fierro de Oro 2024, pero dudan que asista a la ceremonia

La cuenta regresiva no se detiene. Este 9 de septiembre, Telefé transmitirá la edición 2024 de los Premios Martín Fierro, que distinguirán a lo más destacado de la televisión abierta de la temporada anterior. Varios son los rubros en juego, pero hay una estatuilla que representa un galardón más firme: la de oro. Y el nombre de quien recibirá dicho premio se pudo conocer este viernes.

Luis Ventura, presidente de APTRA

Fue el programa "Intrusos", conducido por Flor de la V (49), quien develó el misterio. Desde la provincia de Formosa, la periodista Marcela Tauro contó cómo se está preparando todo para la gran fiesta del próximo lunes, donde ella también está nominada como mejor panelista. Fue en esta misma charla donde Tauro deslizó que Jorge Lanata (63) es el nombre que, por estas horas, pisa fuerte como posible ganador del Oro.

Desde un principio sonaba fuerte también el nombre de Guido Kaczka (46), conductor de "Los 8 escalones" (El Trece), al tiempo Laura Ubfal (62) comentaba que América Noticias era otro de los posibles candidatos a recibir el Martín Fierro de Oro. Pero el nombre de Lanata, que es el más seguro, no va a estar presente en la ceremonia: el delicado estado de salud del periodista le impediría asistir a recibir su estatuilla dorada. Lanata ya había recibido un Oro hace 9 años, allá por el 2015.

Los que no van

Hay algunas personalidades que están nominadas en varias ternas, pero no van a dar presente en la fiesta. El primero en bajarse fue Facundo Arana (52), que dijo haberse comunicado con Luis Ventura, presidente de APTRA, para avisarle de su ausencia: "No solamente quiero ir, sino que además llamé personalmente a Ventura. Yo voy a estar en San Martín de los Andes el 9 de septiembre". Arana está nominado como Mejor Actor de Reparto por su participación en la ficción Buenos Chicos, junto con Luciano Cáceres y Luis Machín.

Facundo Arana es amigo de Luis Ventura, pero no podrá asistir a la ceremonia.

Moria Casán (78) tampoco estará presente, a pesar de estar en la terna de Mejor Jurado. "Agradezco muchísimo la invitación, tengo muchísimos compromisos porque me voy un mes de vacaciones y tengo que grabar programas. Si llegara a ajustar un poco, puede ser que pase... Me voy a China. Si no voy, tendrán para entretenerse con un montón de gente, lo voy a llamar a Ventura, aguante Ventura", explicó la diva.

Moria Casán va a estar ausente en la fiesta: "Me voy a China", dijo.

Y otro de los candidatos a llevarse el Oro, Guido Kaczka, tampoco podrá estar en la fiesta del 9 de septiembre. "Tenía un viaje armado y no pude cambiarlo. No quiero decirle nada a Ventura ni a Telefe, pero nunca son en septiembre. Puede ser que lo gane igual, puede pasar cualquier cosa. Por Los 8 escalones van del jurado Pampita, va a estar Carmen, Eva Anderson y Nicole Neumann, hay un buen staff como para subir", aseguró.