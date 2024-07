Revelaron el increíble tráiler de la nueva película de Capitán América

Este viernes 12 de julio finalmente publicaron el primer tráiler de lo que será la nueva película de la saga Capitán América, del universo Marvel.

Brave New World, es el nombre y se trata de la quinta película de la Fase Cinco y la secuela de Captain America: The First Avenger, Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War y The Falcon and the Winter Soldier. Tiene previsto su estreno para el 14 de febrero del 2025.

En el nuevo tráiler, Sam es recibido por el presidente estadounidense de Harrison Ford (81), Thaddeus "Thunderbolt" Ross, quien quiere convertir al Capitán América en un agente estadounidense.

La acción se intensifica rápidamente cuando el superhéroe detiene a un posible asesino en la Casa Blanca. El tráiler termina con un vistazo rápido al nuevo personaje Red Hulk, otro monstruo irradiado con rayos gamma, que es el alter ego de "Thunderbolt" Ross en los cómics de Marvel.

Sin embargo, no está claro si la cuarta película de Capitán América seguirá la misma historia que los cómics.



Será la primera vez que Anthony Mackie (45) regrese al universo Marvel. El elenco incluye a sus coprotagonistas de Falcon and Winter Soldier, Danny Ramirez (31), como el nuevo Falcon, y Carl Lumbly (72) como Isaiah Bradley; Shira Haas como la superhéroe israelí Sabra; Giancarlo Esposito (66) como un misterioso villano; y Ford asumiendo el papel de "Thunderbolt" Ross del fallecido William Hurt.

La película también incluye un retroceso del MCU al traer de vuelta a Liv Tyler (47), como Betty Ross, y a Tim Blake Nelson, como el líder, de la película El Increíble Hulk.



Julius Onah es el director de Capitán América: Un mundo feliz, está escrita por Malcolm Spellman, Dalan Musson y Matthew Orton.

La película llegará a los cines el próximo año el 12 de febrero del 2025.