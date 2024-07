Netflix compartió el increíble detrás de cámara de la temporada final Stranger Things

En el día en que Stranger Things celebra su octavo aniversario de estreno, Netflix sorprendió a los fanáticos con un primer vistazo de la quinta y última temporada del show.

La plataforma confirma que la serie de ciencia ficción acaba de completar la mitad del rodaje de la entrega final, y para celebrarlo lanzó un video del detrás de escena de la esperada producción, que muestra a gran parte del elenco y el equipo detrás de cámaras haciendo un recorrido por los sets y reflejando lo transitado en estos 8 años de show.

Un adelanto de lo que vendrá

Netflix dio a conocer un adelanto detrás de cámaras de la quinta y última temporada de Stranger Things. El video muestra al elenco, incluyendo a Sadie Sink (22), Millie Bobby Brown (20), Maya Hawke (26) y Joe Keery (32), compartiendo su proceso de producción y anticipando lo que los fans pueden esperar de esta entrega final.

El detrás de cámaras ofrece un vistazo a la evolución de la serie y el cuidado puesto en cada detalle para ofrecer una conclusión épica. Los actores revelan lo emocionados que están por la nueva temporada y cómo han trabajado arduamente para entregar una experiencia inolvidable. El video destaca escenas de acción, momentos emocionales y la camaradería del elenco, manteniendo a los fans expectantes sobre lo que vendrá.

¿Qué sigue después de Stranger Things?

La quinta temporada fue anunciada como la última de la serie, pero esto no significa el fin del universo de Stranger Things. Netflix confirmó que hay proyectos adicionales en desarrollo, incluyendo una obra teatral titulada Stranger Things: The First Shadow que se presentará en el West End de Londres, así como una serie animada aún sin título. Estos proyectos continuarán explorando el rico mundo creado por los hermanos Duffer y mantendrán viva la emoción entre los seguidores de la franquicia.

¿Cuándo se estrena la temporada final de Stranger Things?

Todo apunta a que habrá que esperar bastante para verla, pues todo apunta a que no se estrenará hasta 2025. Stranger Things siempre ha sido una serie con esperas más amplías de lo habitual entre temporada y temporada. De la primera a la segunda pasaron 15 meses, de la segunda a la tercera aumentó hasta 21 meses, mientras que entre la tercera y la cuarta se disparó hasta los 34 meses, prácticamente tres años.

En principio, parecía que la espera iba a ser más breve al no tener que hacer ya frente a los efectos de la pandemia, pero las huelgas de guionistas y actores has provocado nuevos retrasos, por lo que su estreno podría irse incluso hasta 2025, pero Shawn Levy, productor y director de varios episodios, confía en que el envejecimiento de sus jóvenes protagonistas no se vuelva en contra de la serie.