Nadie 2: Sharon Stone se convertirá en la villana de la secuela con Bob Odenkirk

Universal Pictures está oficialmente poniendo en marcha a Nadie 2 (Nobody 2), la secuela de acción protagonizada por Bob Odenkirk (61) y escrita por el guionista de John Wick, Derek Kolstad. Luego de varios meses en desarrollo, esta continuación se prepara para iniciar sus grabaciones con la incorporación de una ganadora del Globo de Oro para un rol central.

Según un reciente informe, Sharon Stone (66) ha cerrado un acuerdo para interpretar a la villana en la película. Aunque todavía se desconocen más detalles sobre el alcance de su personaje y del argumento de esta entrega, está confirmado que Odenkirk retomará su papel de Hutch Mansell. En Nadie del 2021, el actor interpretó a un contable de mediana edad que se embarca en una verdadera cacería, cuando las personas equivocadas se meten con su familia.

El cineasta indonesio Timo Tjahjanto, que estuvo detrás del thriller de acción The Night Comes for Us para Netflix, será el encargado de dirigir la secuela a partir de un guion delineado nuevamente por Derek Kolstad junto con Odenkirk, Aaron Rabin y Umair Aleem. En la producción ejecutiva se encuentran los veteranos del género Kelly McCormick y David Leitch, quienes recientemente estrenaron Profesión Peligro (Fall Guy) con Ryan Gosling (43) y Emily Blunt (41).

Sharon Stone se convirtió en una de las mayores estrellas de la década de los noventa gracias a su icónico papel en Bajos instintos (1992) de Paul Verhoeven. En 1996 fue nominada al Óscar a la mejor actriz por su papel en Casino de Martin Scorsese. Sin embargo, durante los 2000 su carrera paulatinamente comenzó a estancarse. En los últimos años, la intérprete ha elegido papeles más fuertes para su regreso y Nadie 2 parece ser su nueva apuesta.

Se espera que la secuela de Nadie llegue a las salas de cine el 15 de agosto de 2025.