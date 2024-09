A 49 años del legendario "Adiós Sui Generis"

"¿Qué significó el Adiós Sui Generis?,

-Un acto de libertad- respondió el célebre músico Charly García a Juan Alberto Badía en una entrevista que el conductor le hizo en su célebre programa "Badía y Compañía".

Tenía razón Charly. En tiempos en el que las bandas parapoliciales operaban a toda hora y a la luz del día, tanto como la censura; la despedida de la banda que comendaba Charly, Nito Mestre junto a Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez no implicaba u hecho triste sino festivo porque era visibilizar un hecho genuino de libertad.

Y además comenzaba a abrir el juego para que el Rock como fuerza cultural y convocante, como hecho artístico, atravesara a varias generaciones.

Entonces el Adiós Sui Generis era la fotografía de la libertad creativa. Antes del posterior negocio de los grandes festivales. En un garaje, en un barrio o en la calle se gestaba y se sigue gestando el Rock.

La tapa de uno de los discos

En aquella significativa fecha del 5 de setiembre Sui Generis decidió dar su última función. Miles de jóvenes colmaron la capacidad del populoso estadio de una manera jamás vista en el rock argentino.

Se trató de dos shows en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975, inmortalizados en un disco en vivo y una película documental de culto para fans dirigida por Bebe Kamin. Estaba previsto un solo show, pero tuvieron que hacer un segundo el mismo día por la gran convocatoria. La audiencia superó las 25.000 personas.

Charly participó vestido de frac en velado homenaje a la portada del disco "Adiós Cream", histriónico como no se lo había visto y rodeado de sintetizadores. Nito ofreció una de sus más brillantes actuaciones, con un impecable desempeño vocal.

Repasaron los grandes éxitos y estrenaron "Bubulina" (que formaría parte del repertorio de La Máquina de Hacer Pájaros), "Nena" (la futura "Eiti Leda") y "Fabricante de mentiras". En la segunda función el grupo interpretó "Botas locas", canción por la que habían sido detenidos poco antes en Uruguay.

Miles de jóvenes colmaron la capacidad del estadio. La convocatoria y la performance del grupo hacían increíble el argumento de su separación por falta de interés en el proyecto.

Nito Mestre fue entrevistado por Télam cuando se cumplió el 45° aniversario: "En realidad es algo que no tengo tan presente. No vivo pensando en eso. Sinceramente, lo veo como algo lejano. A veces, hasta me parece que le pasó a otro. Forma parte de una película de la que se acuerda más la gente que yo mismo. Pero sí sé que fue un momento clave, una cosa histórica".

25 mil espectadores se dieron cita en el Luna Park

"Generalmente, siempre se ven las mismas fotos o la película; pero la otra vez Rubén Andón, que fue el único fotógrafo que ese día fue desde la mañana, igual que Eduardo Martí, me mostró unas imágenes que nunca había visto desde atrás del escenario y me impactó la gran cantidad de gente. Era algo inusual", contó Mestre.

Sui Generis encabezó el movimiento llamado "acusticazo", que presentaba una faceta folk al rock argentino, a partir de su debut discográfico de 1972 con "Vida". Bajo el sello Talent Microfón, el grupo presentó en este álbum y en su sucesor "Confesiones de invierno", clásicos como "Canción para mi muerte", "Rasguña las piedras", "Aprendizaje", "Mr. Jones", "Quizás porque" y "Mariel y el Capitán", entre tantos otros.

Para su tercer disco "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones", de 1974, la banda adoptó un sonido más cercano al rock sinfónico, con el uso de sintetizadores por parte de Charly García. Esto evidenció diferencias artísticas entre sus miembros.

Habían comenzado a trabajar en un nuevo álbum que iba a llamarse "Ha sido", la falta de conexión entre las inquietudes artísticas de García y Mestre llevó a que tomaran la decisión de separarse.