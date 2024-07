Timothée Chalamet se transforma en Bob Dylan en su biopic

La historia de Bob Dylan (83) llega a la pantalla en el primer trailer de A Complete Unknown, protagonizado por Timothée Chalamet (28).

No hay dudas de que la estrella de Dune ya se convirtió en uno de los grandes nombres de Hollywood en la actualidad. Tras brillar en la controversial pero exitosa Call Me By Your Name, el meteórico ascenso lo llevó a varios proyectos interesantes como Lady Bird de Greta Gerwig o A Rainy Day in New York de Woody Allen.

Sin embargo, su gran oportunidad le llevaría con la adaptación de Denis Villeneuve de las novelas de Frank Herbert, cuya secuela se estrenó este año y es el segundo film más taquillero de 2024 hasta la fecha, además de conquistar a la audiencia y a la crítica.

Sin embargo, la biopic de Dylan podría ser lo que finalmente lleve al actor a convertirse en un emblema del cine actual. Y, por lo que muestra el adelanto, es un papel ideal para terminar de establecerse:

Timothée Chalamet, el nuevo rostro de Bob Dylan

Con tan solo 19 años, Bob Dylan llegó a Nueva York desde Minnesota buscando triunfar en el mundo de la música. Y fue en el Festival de Folk de Newport de 1965, donde cambió la escena con su estilo único y completamente inesperado.

La película también ahondará en la historia de amor del cantante con la artista Sylvie Russo, algo poco explorado de su vida debido a lo reservado que era Dylan. Sabemos, claro, que se casó en dos ocasiones, pero poco más se ha sabido sobre su vida privada, algo que sin dudas el film va a aprovechar.



La película es dirigida por James Mangold, y el elenco es completado por Elle Fanning como Sylvie Russo, Edward Norton como el músico Pete Seeger, Mónica Barbaro como Joan Baez, Boyd Holbrock como el legendario Johnny Cash.