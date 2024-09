'Babygirl': el provocador thriller erótico de Nicole Kidman que derritió Venecia

Babygirl, dirigida por Halina Reijn, quien ha trabajado en proyectos como Bodies Bodies Bodies, Red Light (una serie sobre prostitución, crimen organizado y secretos oscuros) e Instinct, es uno de los estrenos que han dado mucho de qué hablar en el marco del Festival de Cine de Venecia, ya que es una película que, de acuerdo con las primeras críticas, trata de una exploración de la sexualidad femenina que rompe con esquemas y moldes.

Babygirl viene del estudio A24, que nos ha dado algunas de las películas más interesantes de los últimos años, y le da a Nicole Kidman (57) uno de sus personajes más arriesgados en años, y, de acuerdo con el New York Times, recuerda sus extraordinarias colaboraciones con Jonathan Glazer (Birth), Yorgos Lanthimos (The Killing of a Sacred Deer) y Lars von Trier (Dogville).

Kidman se ha convertido en la indiscutible reina del streaming con series que suelen abordar temas criminales, como The Undoing o Big Little Lies (o la miniserie de asesinato y ricos disfuncionales, La Pareja Perfecta, que se estrena en Netflix el 5 de septiembre), pero nunca está muy lejos del cine y con esta película nos recuerda por qué se convirtió en una de las grandes leyendas de la pantalla.

Todavía no se ha estrenado el tráiler de Babygirl, pero se revelaron las primeras imágenes donde podemos ver a Antonio Banderas (64) y a Kidman en su papel de matrimonio exitoso y aparentemente perfecto, mientras que una más muestra a Kidman y a Dickinson en una escena con mucha tensión sexual, que apunta a que ese matrimonio perfecto no lo es tanto.

Además, la película consiguió una calificación del 92% en la plataforma Rotten Tomatoes.

¿De qué trata Babygirl?

"Una directora ejecutiva de alto nivel pone en riesgo su carrera y su familia cuando comienza un apasionado romance con un pasante mucho más joven que ella", dice la sinopsis de IMDb.

Kidman interpreta a Romy, una mujer exitosa, con dos hijas perfectas y un matrimonio envidiable, pero todo esto se ha convertido en rutina y Romy busca algo que la haga sentir emoción de nuevo. "Romy anhela liberarse de su propia rutina. Por eso está tan intrigada por Samuel (Harris Dickinson, 28), el becario de la oficina, quien a menudo le exige cosas —algunas vagamente coquetas— cuando se supone que su diferencia de poder es al revés", dice el New York Times.

El rol de "mujer madura que tiene un romance con un hombre mucho menor" ya lo desempeñó Kidman este año en la comedia romántica de Netflix Un Asunto Familia. En la olvidable cinta, la viuda Kidman tiene un romance con la estrella de cine Zac Efron (38), 20 años menor, relación a la que se opone su hija Joey King (25).

Lo que sucede es que se da una relación entre Romy y su becario, que es mucho menor que ella (casi 30 años) y la lleva a dar rienda suelta a sus fantasías y deseos sexuales, lo que se convierte en un factor que puede terminar por destruir todo lo que ella ha construido.

Parte de lo que sorprendió de la película es el hecho de que cuenta con escenas explícitas, que la misma Kidman dijo en una entrevista que la habían hecho sentir expuesta y vulnerable.

El reparto de Babygirl

Nicole Kidman interpreta a Romy, mientras que Antonio Banderas tiene el papel de su esposo, Jacob, y Harris Dickinson interpreta al becario que llega para romper su rutina y dejarla en una posición muy complicada, pero al mismo tiempo emocionante.

La película cuenta también con las actuaciones de Sophie Wilde (26), Esther McGregor (22), Vaughan Reilly y Leslie Silva.

¿Cuándo se estrena Babygirl?

La película se acaba de estrenar en el Festival de Cine de Venecia, pero todavía falta por confirmar su fecha de estreno en cines internacionales.