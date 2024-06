Mirtha Legrand se expresó por el escándalo en Capital Humano

En su programa de televisión, Mirtha Legrand expresó su malestar por el escándalo de los alimentos retenidos en depósitos del ministerio de Capital Humano en Villa Martelli y Tafí Viejo, que recientemente comenzaron a repartirse a partir de una orden judicial.

En la emisión de La Noche de Mirtha, al que asistió como invitado Guillermo Francos, jefe de gabinete de Javier Milei, la conductora manifestó: "Le voy a decir una cosa que puede parecer ridícula. Los vi a los soldados entregando los alimentos y me puse a llorar. Me emocionó muchísimo. Estaban en ropa de fajina. Yo decía, ¿por qué no los distribuyeron antes? ¿Quién fue el canalla, sinvergüenza que impidió que se hiciera? Porque siempre hay uno", sostuvo Legrand.

Luego, tras comentar su preocupación por la crisis económica que atraviesa el país, Legrand le aclaró: "No estamos en contra suya, eh, para nada ministro, al contrario, pero yo creo que usted es un valor muy importante en el Gobierno".

Al escucharla, el funcionario respondió: "Yo no siento para nada que esté en contra mío, yo trato de contestar las preguntas y las cuestiones, tratando de ubicarnos históricamente en un momento que vivimos y que son consecuencia de la historia que vivimos".

"Para ser justos, este Gobierno lleva seis meses. En seis meses no se pueden hacer todos los cambios que necesita la Argentina", señaló.

Cuando Francos intentaba exponer datos, la conductora lo interrumpió: "Pero la inflación subió...". Algo molesto, el ministro le dijo: "¿Me dejás terminar?". Sin embargo, fiel a su estilo, Legrand indicó: "No, no lo dejo terminar porque lo interrumpo. Yo soy interrumpidora".

"Me hubiera encantado"

Si bien el cruce verbal que mantuvo Mirtha Legrand con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos por el tema de los alimentos almacenados en un depósito y próximos a vencer, fue de lo más destacado en materia de viralización durante el programa "La Noche de Mirtha", la revelación que brindó la Chiqui respecto a su relación con Juan Domingo Perón también cobró importante relevancia.

En su mesa también estuvieron los periodistas Adrián Ventura y Laura Di Marco, y el historiador Daniel Balmaceda.

Di Marco, aprovechando el contexto de la conversación sobre Evita, le preguntó: "¿Y vos lo conociste a Perón, Mirtha?". La diva respondió afirmativamente: "Sí, sí. Era muy simpático. Lo conocí cuando se produjo el terremoto de San Juan. Nos llamaron a varios actores para colaborar y hacer colectas. Colaboramos muchísimo, y nos recibió en Trabajo y Previsión. Muy simpático".

[AHORA] "La única que queda soy yo de toda esa época": a Mirtha Legrand le "hubiera encantado" que Perón la seduzca porque era "muy simpático".



📹 @eltreceoficial https://t.co/NHCZDpdkgW pic.twitter.com/peNJvtUR8X — ElCanciller.com (@elcancillercom) June 9, 2024

La periodista, buscando más detalles, sorprendió a Mirtha con una pregunta directa: "¿Es verdad, como dice la leyenda, que te quiso seducir?". Mirtha reaccionó sorprendida: "¿Qué qué?". Di Marco repitió: "Que te quiso seducir en lugar de Evita". Mirtha, entre risas, respondió: "No, ¡no! Nunca lo leí, nunca lo supe. Me hubiera encantado", lo que provocó risas entre los invitados.

Mirtha aclaró: "No, en absoluto. Fue muy amable conmigo. Éramos muchas actrices, no estaba yo sola. Te estoy hablando de esa época. La única que queda soy yo. Y nos atendió a todas muy bien". Recordó que llevaron a cabo la colecta solidaria de manera organizada y que ella fue enviada a Córdoba. El historiador Daniel Balmaceda complementó, recordando que también participaron las Fuerzas Armadas y que fue "una gran tarea".