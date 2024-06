Mick Jagger a sus 80: nuevo álbum, gira y opiniones políticas

Mick Jagger (81), el líder de The Rolling Stones, ha vuelto a sorprender a sus seguidores al anunciar un nuevo álbum y una serie de conciertos a sus 80 años. El músico británico sigue llenando estadios y demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de rockear.

En este contexto el cantante confesó que regresar a los escenarios a sus 80 años es tan emocionante como siempre. "Es como estar en el escenario a los 78", bromeó Jagger tras un concierto lleno en las afueras de Boston.

Gira mundial

Actualmente, The Rolling Stones están de gira por Estados Unidos con "Hackney Diamonds", su primer álbum con material nuevo en 18 años. Jagger ha adelantado que el grupo está considerando llevar su música a otros continentes el próximo año, evaluando posibles destinos como Europa y Sudamérica.

The Rolling Stone

En sus conciertos, los Stones tocan varios temas de "Hackney Diamonds" junto a clásicos eternos como "Start Me Up" y "Sympathy for the Devil". Jagger espera que algunas leyendas que colaboraron en el álbum, como Paul McCartney y Lady Gaga, se unan a ellos en el escenario próximamente. Aunque no hay nada confirmado aún, la posibilidad de estas colaboraciones ha generado una gran expectación entre los fans.

Mick Jagger

Política

Durante la gira, Jagger ha utilizado su plataforma para instar a su público a participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Aunque no ha expresado una preferencia clara por ningún candidato, ha dejado claro su descontento con el uso de las canciones de los Stones por parte del candidato republicano Donald Trump.

La banda ha amenazado con tomar medidas legales si Trump continúa usando su música en actos de campaña. Jagger defiende su derecho a expresar opiniones políticas, especialmente porque sus hijos son ciudadanos estadounidenses y él mismo paga impuestos en Estados Unidos.