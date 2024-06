Llega el gran estreno de Star Wars: The Acolyte a Disney+

Hoy llega a Disney+ la nueva serie de Lucasfilm Star Wars: The Acolyte. El estreno de esta emocionante serie de acción real llena de suspenso estrena sus dos primeros episodios hoy a las 22hs, exclusivamente en Disney+.

La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss.

The Acolyte

De qué trata la nueva serie de Star Wars

En Star Wars: The Acolyte, la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que fuerzas siniestras revelan que no todo es lo que parece.

The Acolyte

Leslye Headland creó la serie, basada en Star Wars de George Lucas, y es también productora ejecutiva junto a Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King y Jason Micallef. Charmaine DeGraté y Kor Adana son los coproductores ejecutivos. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim y Rob Bredow son los productores.

The Acolyte

Headland también dirigió los episodios de estreno (capítulos 101 y 102). Los directores Kogonada (capítulos 103 y 107), Alex García López (capítulos 104 y 105) y Hanelle Culpepper (capítulos 106 y 108) completan la dirección de la serie.

El galardonado compositor Michael Abels, conocido por su trabajo en Get Out y Us, compuso la música de Star Wars: The Acolyte.