Estrenarán en los cines el documental sobre Led Zeppelin

El tan esperado documental Led Zeppelin Becoming finalmente se estrenará en cines.

La película autorizada, que se anunció por primera vez en 2019, fue adquirida para su estreno por Sony Classics Pictures en varios países, incluidos América del Norte, América Latina, el sudeste asiático (excepto Japón) y Oriente Medio. Aún no se ha hecho ningún anuncio para el Reino Unido o Europa.

Los fans de la legendaria banda de rock, no ven la hora del estreno en pantalla gigante, más allá que no se ha anunciado una fecha de presentación oficial para el documental. Una versión preliminar de la película se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en septiembre de 2021 y desde entonces no se ha vuelto a ver.

Según Variety, la película se ha ampliado con metraje adicional desde la versión de "trabajo en progreso" proyectada en Venecia con el corte "ahora completado" que presenta "una mezcla de sonido completamente nueva (y) material recientemente desenterrado de los archivos de los cuatro. miembros de la banda".

La cinta, dirigida por Bernard MacMahon, cuenta con el testimonio de los integrantes del grupo de rock más famoso del mundo, Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant, para reconstruir los años que llevaron a la fundación de la banda.

"Mi objetivo era hacer un documental que pareciera un musical. He querido trenzar las historias de los cuatro miembros de la banda antes de la fundación con partes en las que la historia de Led Zeppelin es contada solo con su música", dijo el director.

El documental revela el recorrido individual de los músicos a través del panorama de los años Sesenta, cuando tocaban en pequeños clubes ingleses, hasta que se encontraron en el verano de 1968, en un concierto que cambiaría para siempre sus vidas.

«Hemos pasado años diseñando esta película para vivirla en la pantalla grande con el mejor sonido posible», dijo MacMahon en un comunicado.

La productora y coguionista Allison McGourty agregó: "Sony Pictures Classics son los socios perfectos porque creen firmemente en la experiencia teatral y les apasiona brindar a los millones de fanáticos de Led Zeppelin la oportunidad de verlos y escucharlos en las mejores pantallas y sonido. sistemas en el mundo".