'Alien: Romulus': se presentó el tráiler oficial de la película de Fede Álvarez

20th Century Studios ha lanzado el primer tráiler de Alien : Romulus, la próxima película de ciencia ficción de la larga franquicia Alien. Su estreno en cines está previsto para el 16 de agosto.

Dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, la película se desarrolla entre los acontecimientos de Alien de Ridley Scott y la popular secuela de James Cameron, Aliens. Cailee Spaeny (25), quien interpretó a Priscilla Presley (79) en Priscilla del año pasado, protagonizará la película independiente.

Luego de éxitos como No Respires, y títulos no tan acertados como la más reciente entrega de la saga Millenium con Claire Foy (40), Álvarez quiere demostrar que puede hacer lo mismo que con Evil Dead, y llevar a la saga creada por Ridley Scott nuevamente a la gloria.

Alien Romulus.

De hecho, según reportes, la película iba a estrenarse originalmente de forma directa en la pantalla de Hulu (como sucedió con Prey), pero los ejecutivos de 20th Century Studios quedaron tan sorprendidos con el trabajo del realizador, que decidieron apostar por su llegada a los cines en agosto de este año.

La trama de la película, que en gran medida se ha mantenido en el misterio, sigue a "un grupo de jóvenes en un mundo distante, que se encuentran en una confrontación con la forma de vida más aterradora del universo". El film cuenta con un elenco encabezado por jóvenes promesas: Cailee Spaeny (Priscilla), Isabela Merced (Madame Web), David Jonsson (Industry), Archie Renaux (Shadow & Bone), Spike Fearn (Tell Me Everything) y la debutante Aileen Wu.

¿Habrá más películas de la saga después de Alien: Romulus?

Igual que ha ocurrido con las entregas anteriores, todo depende del desempeño en taquilla de esta nueva producción. Aunque no hay información oficial y concluyente sobre cuánto costó el proyecto, en Internet hay sitios donde se dice que debe rondar en torno a los US$ 100 millones, lo que implica que deberá recaudar más de US$ 200 millones sólo para alcanzar el punto de equilibrio, y tal vez deberá superar los US$ 300 millones para considerarla redituable.

Alien: Covenant en 2017 sólo pudo recaudar US$ 240 millones en todo el mundo, lo cual significó el fin de los planes de Ridley Scott de concluir su trilogía iniciada con Prometeo. Hay varios factores en juego, pero después de 7 años sin Alien, tal vez los fans estén listos para llenar los cines con emoción.