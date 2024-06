La llamativa profesión que eligió el hijo de Luis Ventura cuando se exilió de los medios

Facundo Ventura es periodista y panelista de Empezar el día por Ciudad Magazine, programa que conduce Amalia Yuyito González (64). Es conocido por su trabajo en los medios de comunicación, pero también porque es el hijo del veterano periodista de espectáculo Luis ventura (68). Sin embargo, en el momento más importante de su carrera, él decidió renunciar a la industria periodística.

En calidad de panelista, Ventura contó que se fue los medios por el enfrentamiento que tuvo con su padre. "Un año y medio peleados estuvimos. Yo ya trabajaba en los medios, pero decidí irme del todo, decidí desintoxicarme por completo. Lo necesitaba. Me fui de todos lados, no tuve más contacto con nadie", expuso.

En ese momento, el periodista reveló el trabajo que realizó cuando se fue del mundo de los medios de comunicación. "¿Y sabés qué hice? Me puse a manejar un auto por aplicación. Sí, era chofer. Dejé todo lo que estaba haciendo en los medios y fui chofer. Y la pasé bien, además tengo que decir que ganaba un buen dinero, socializaba con la gente", contó el comunicador.

La persona que lo ayudó a volver a la industria fue su madre, Estelita Muñoz, quien trabajó en televisión y estuvo en pareja con Luis Ventura. "Fue mi mamá. Ella era panelista del Run Run, le iba muy bien en ese momento, y ahí se hizo muy muy amiga de un dirigente y empresario riojano", describió.

"Este hombre tenía un medio de comunicación local, pero no lo podía mover, digamos. No le podía prestar mucha atención por sus ocupaciones, ni encontraba a nadie que se lo hiciera bien. Entonces, mi mamá que se llevaba muy bien, le contó que yo le manejaba las redes a ella y él me dio ese medio para que se lo manejara. Ahí me fui metiendo de nuevo hasta llegar a hoy que estoy de panelista", agregó.