Llega a Mendoza: The Beatles Symphonic Fantasy

The Beatles Symphonic Fantasy, una producción de nivel internacional, se presentará por primera vez en la provincia bajo la dirección del renombrado maestro Damián Mahler. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y en la boletería del Arena.

La música atemporal de The Beatles será revivida en un show que promete emocionar a fans de todas las generaciones. Este evento no es solo un homenaje; es una celebración de la historia del rock and roll, que llevará al público en un viaje a través de los éxitos inolvidables de la icónica banda británica con un enfoque completamente renovado.

The Beatles Symphonic Fantasy.



The Beatles Symphonic Fantasy inició su gira en abril en el Estadio Luna Park y ahora recorre el país y Latinoamérica, llevando la magia de The Beatles a audiencias de todo el continente.

El director y arreglista Damián Mahler ha transformado los clásicos de The Beatles, fusionando su esencia con la magnificencia de una orquesta sinfónica compuesta por 30 músicos. Los arreglos meticulosos de Mahler convierten cada canción en una experiencia musical única, resaltando la riqueza melódica y lírica que ha hecho de The Beatles una leyenda.



Más allá de la música, The Beatles Symphonic Fantasy ofrece una producción visual y de iluminación impresionante, que envuelve a la audiencia en un espectáculo visualmente impactante. Cada canción se acompaña de una presentación visual única y cautivadora, creando un ambiente que complementa y realza la emotividad de las melodías.

Las interpretaciones vocales son esenciales para capturar la esencia de The Beatles, y en este espectáculo, el elenco de cantantes y músicos ha sido cuidadosamente seleccionado por el prestigioso Cavern Club. Estos talentosos artistas han perfeccionado la esencia vocal y el carisma escénico de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, brindando una actuación que transportará al público a través del tiempo.

The Beatles Symphonic Fantasy.



The Beatles Symphonic Fantasy llega por primera vez a Mendoza de la mano de Power Play, para una única función el domingo 25 de agosto en el Arena Maipú Teatro. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este evento histórico. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com, Maxi Mall y en la boletería del Arena.