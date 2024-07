La preocupante advertencia de Santi Maratea al contar que murió su papá

Santi Maratea, el conocido influencer y filántropo de 32 años, conmocionó a sus seguidores al compartir un video íntimo y emotivo donde reveló la reciente pérdida de su padre. En el video, Maratea anunció el fallecimiento de su padre, quien había estado luchando contra un cáncer de pulmón durante el último año. "Falleció hace quince días tras una larga batalla con la enfermedad", explicó el joven.

En su video, Maratea comenzó describiendo la pérdida de sus padres como una experiencia devastadora. "Era un lugar seguro, mi mamá y mi papá, y ahora están los dos muertos, boludo. Entonces inevitablemente me siento muy solo y no sé qué va a pasar en el futuro", expresó con visible angustia. La ausencia de sus padres, quienes representaban una fuente de protección y seguridad, dejó un vacío profundo en su vida.

"Todos tenemos sombras y la mayoría de las personas no las trabajan. Yo ya lo sé a eso, lo sé desde muy chico, entiendo lo hostil que puede ser este mundo, y no me sorprendo tanto", reflexionó. Y agregó: "La mayoría de las personas van a terapia para aprender a perdonar, pocas personas van a terapia para aprender a pedir perdón".

Maratea, que también perdió a su madre hace cinco años, admitió que está atravesando un momento de gran incertidumbre. "No sé, estoy en un momento donde siento un poco de miedo porque me siento muy solo y porque no sé qué va a pasar, guacho. Las dos personas que más protección me generaban ya no están", dijo, mostrando la vulnerabilidad que siente ante el cambio abrupto en su vida.

El joven influencer reflexionó sobre la magnitud de la pérdida, describiendo el sentimiento como abrumador. "Es muy loco ese sentimiento de entender que ya no están en este plano, que es tan grande y abrumador. Ya no están ellos, pero yo sí, yo sigo acá sin saber qué voy a hacer", comentó, revelando su desorientación y el desafío de enfrentar un futuro incierto sin el apoyo de sus padres.

Maratea concluyó el video con una reflexión sobre su situación actual. "Estoy en un momento de gran incertidumbre, sintiendo un miedo constante por la ausencia de mis padres, quienes solían ofrecerme una protección inigualable. Ahora, enfrentando este vasto y abrumador mundo solo, no puedo definir con certeza cómo me siento o qué me depara el futuro", expresó.

El video de Santi Maratea no solo fue un medio para compartir su dolor, sino también un acto de sinceridad que tocó a muchos de sus seguidores. La exposición de su experiencia personal subraya la profundidad de su duelo y el impacto emocional de perder a los seres queridos.