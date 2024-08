La contundente crítica de Cormillot al plan de alimentación de Luciana Salazar

Tras la polémica que se generó por la dieta pescetaria de Luciana Salazar, el doctor Alberto Cormillot (85) habló sobre el tema en Telenoche y expresó que "es acostumbrar a una niña al consumo de medicamentos".

La controvertida dieta que realiza junto a Matilda, su hija, estuvo en la escena de todos y fue rechazada por las personas en redes sociales. Según Salazar, el régimen alimenticio lo cumplen porque ambas son pescetarianas y no consumen carne roja ni de ave. Debido a esto, su médico les habría sugerido que complementaran su alimentación con vitaminas.

Al respecto, Cormillot manifestó que "si lo que la chica no come carne, no sé por qué le dan vitamina C y D". "Porque la carne no es un alimento rico en esas vitamina, ¿no? Yo creo que es acostumbrar a la niña posiblemente a un consumo de medicamentos. Uno debería procurar que un niño consuma, preferentemente, de todas las comidas y en forma saludable", sostuvo el doctor.

Además, apuntó que "en el tema de la alimentación, no lo digo solamente por Luciana, sino que en general hay como una ignorancia dichosa". "Porque la gente se maneja con creencias, mata evidencia, y entonces bueno... Hoy son esos suplementos, dentro de un tiempo serán otros, y la gente va variando de creencias", apuntó el especialista en nutrición y obesidad.

Por otra parte, Colmillot criticó el plan alimenticio del profesional que le dio a la modelo. "Si un médico le dio (a Matilda) vitamina C porque no comía carne, es posiblemente alguien que no está muy bien orientado", afirmó.

Finalmente, el creador de Cuestión de Peso sugirió que lo mejor es hacer "combinaciones apropiadas de legumbres, con semillas y con granos". "Si una persona no va a consumir carne porque es una decisión, si son adultos, bueno, que la hagan para ellos, pero que no la hagan para los chicos", sentenció.