Jueves de estrenos para todos los gustos en el cine

Esta semana, la cartelera se renueva con propuestas para todos los gustos. Desde un blockbuster inspirado en un clásico del cine catástrofe noventero hasta una conmovedora historia animada, los estrenos abarcan un amplio espectro de géneros y estilos.

Entre las películas más esperadas destacan Tornados (Twisters), La otra cara de la luna (Fly me to the moon), Yuku y la flor del Himalaya (Yuku et la fleur de l'Himalaya).

Tornados

Kate Carter, una excazadora de tormentas perseguida por un devastador encuentro con un tornado ahora estudia los patrones de tormentas en las pantallas de forma segura. Su amigo Javi la atrae de regreso a las llanuras abiertas para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento. Allí, se cruza con Tyler Owens, el encantador e imprudente influencer que disfruta publicando sus aventuras, persiguiendo tormentas con su estridente equipo.

A medida que la temporada de tormentas se intensifica, se desatan fenómenos aterradores nunca antes vistos y Kate, Tyler y sus equipos se encuentran de lleno en el camino de múltiples sistemas de tormentas que convergen sobre el centro de Oklahoma.

Producida por Frank Marshall y Patrick Crowley (responsables de las franquicias de Jurassic World y Bourne), el guion es de Mark L. Smith y está dirigida por Lee Isaac Chung.

El elenco está encabezado por Daisy Edgar-Jones (26) y Glen Powell (35) junto a Kiernan Shipka, Anthony Ramos, David Corenswet, Katy M. O'Brian, Maura Tierney, Brandon Perea, Daryl McCormack, Sasha Lane, Nik Dodani.

La otra cara de la luna

Kelly Jones, experta en marketing, es contratada para arreglar la imagen pública de la NASA. Las chispas saltan en todas direcciones, causando estragos en la ya difícil tarea del director de lanzamientos Cole Davis, cuando el Presidente considera que la misión es demasiado importante para fracasar y da la orden de organizar un falso alunizaje.

Dirigida por Greg Berlanti, el elenco está encabezado por Scarlett Johansson (39) y Channing Tatum (44), junto a Nick Dillenburg, Anna García, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano y Woody Harrelson.

Yuku y la flor del Himalaya

En las cumbres más altas de la tierra, florece una planta que irradia luz eterna: la flor del Himalaya. Yuku se embarca en la búsqueda de esta preciada flor para entregársela a su abuela. Sin embargo, la espera un camino largo, lleno de obstáculos, entre ellos, el puente del miedo custodiado por el lobo. Con su ukelele y sus canciones, Yuku forjará amistades entrañables mientras se aventura en esta historia de vida.

La película musical animada es dirigida por Arnaud Demuynck y Rémi Durin.