Infidelidades y perdón: Emilia Attias y el Turco Naim hablaron tras la ruptura

Tras la escandalosa separación entre Emilia Attias (37) y el Turco Naim (57), la actriz compartió en sus redes sociales un texto hacia su expareja, con la que mantuvo una relación de 20 años. Instagram fue el medio en el que Attias decidió abrir su corazón y compartió sus emociones en este difícil momento.

La noticia, que dio a conocer el programa LAM de AméricaTV, fue rutilante y provocó que todos los medios de comunicación especularan este fin de semana sobre los motivos de separación matrimonial de los artistas. Para terminar con los rumores, Attias usó sus redes sociales y para dedicarle un posteo a su expareja.

"Cuando algo llega tan alto. Tan sublime. Se vuelve intocable. Cierro mis ojos. Respiro. Y siento mi alma caer al vacío. Como si de esa altura en la que está, se cayera, atravesando una tempestad. No estoy asustada. Prefiero la consciencia. Sentir ese viento frío en la cara. Mis músculos rígidos, la piel seca. Abrir los ojos y fijar la dirección, a través de toda esa niebla", así comenzó el posteo de la actriz.

"Reconocer cada uno de sus rincones. Mirarlos de frente. Apropiarme, con cada respiro, de esta hostilidad, para transformarla. Aceptar. Con humildad. Sintonizar la antena de la sabiduría. Del perdón. Propio y ajeno. Aceptar. Integrar. Crecer. Fortalecerse. Templarse. Si este es el momento que me toca vivir ahora, al menos de esta manera me da fuerza. Te acompaño, donde estés, de la mano. Siempre vas a contar con eso. Siempre. Todas las noches te mando ángeles que te protejan y te iluminen. Siento orgullo por ambos", agregó.

Más adelante, Attias escribió: "Por como atravesamos muchas cosas. Con cuanta entrega. Sorteando nuestras propias complejas humanidades. Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como 1 hora... Acompañándonos, riéndonos con cierta tristeza, y resignación, de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos".

"Esa inteligencia. Esa inmensa capacidad. Esa potencia, tan tuya. Semejante calor adentro de ese corazón. Siempre admiré mucho de vos. No merecés que esas palabras que hoy flotan entre algunas personas, sean las que te definan. Acepto todo. Decido también. Elijo el perdón. Y el amor. El tiempo y la vida dirá después. Y, tranquilo. Que la fuerza que tengo no me la saca nadie. Tampoco a vos. La ví con mis propios ojos. Más de una vez", finalizó.

¿Qué dijo el Turco Naim de su supuesto romance con Flor de la V?

Tras los rumores de las supuestas infidelidades de la pareja, el Turco Naim habló al respecto y descartó su romance con Florencia de la V (49), y de su expareja con el hijo de Guillermo Francella (33). “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está Florencia de la V metida en el medio, eso es otro bolazo. Es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo y soy muy amigo de Pablo Goycochea, que es el marido. No tengo nada que ver con nada”, despejó dudas.

Por otro lado, el rumor de que Naim estaba "solo y deprimido" en Ecuador para salir del foco de los medios de comunicación, también fue desmentido por el humorista. “No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming Vamos a ver qué sobra. Filmé dos streamings por La Canchita TV, que es por donde sale el Turco García y en 15 días sale el primer capítulo. Filmé 12 capítulos antes de venirme acá”, cerró.