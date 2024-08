Furia Scaglione ya es parte de un polémico streaming

Juliana Furia Scaglione, conocida por su paso por Gran Hermano, ha dado un giro en su carrera tras su desvinculación de Telefe. Ahora se ha sumado al mundo del streaming, acompañando a Alexander Caniggia en su programa Toda. Esta colaboración ha generado gran expectativa, ya que ambos personajes son conocidos por su carácter polémico y su capacidad para generar contenido impactante.

En una reciente entrevista, Scaglione expresó su entusiasmo por esta nueva etapa profesional: "Esto es una locura. Estoy muy contenta y agradecida". Furia ha tomado el lugar del periodista Tomás Díaz Cueto, quien dejó el programa recientemente y Alexander Caniggia también mostró su entusiasmo con la nueva incorporación, despidiendo a Díaz Cueto con un emotivo mensaje y dando una cálida bienvenida a Scaglione: "Ahora, con gran entusiasmo, le damos la bienvenida a nuestro fichaje estrella del Club Real Carajo: ¡Furia!".

Scaglione comentó sobre lo cómoda que se siente en su nuevo rol: "Siempre que vine acá me sentí re bien. El equipo que hay detrás de cámara también la rompe y se anima a hacer cosas que no muchos se animan. Es un lugar único e inigualable". Esta oportunidad en el streaming parece haber llegado en el momento adecuado para Juliana, quien siente que el universo la ha puesto en el lugar correcto: "Tuve muchas propuestas, pero no me veo en cualquier lugar. Así que esto es lo correcto".

Entre las otras propuestas que recibió, se encontraba una invitación para formar parte del Cantando 2024, que se emitiría por América. Sin embargo, Scaglione no cree que aceptará esa oferta. "Creo que cumplí un rol en la tele y di un montón. Por eso, en este momento quiero dar algo para mí y no creo que la tele sea un lugar para eso porque no me gusta el chimento y todo eso", afirmó. Esta decisión refleja su deseo de mantenerse alejada de la televisión tradicional y enfocarse en proyectos que le permitan una mayor autenticidad y libertad creativa.

La incorporación de Furia a Toda marca un nuevo capítulo en su carrera y pone de manifiesto la creciente relevancia del streaming como plataforma para contenidos innovadores y auténticos. Este medio ofrece un espacio donde figuras como Scaglione pueden explorar nuevas facetas de su personalidad y conectar con su audiencia de manera más directa y sin las restricciones típicas de la televisión convencional.

Con información de Noticias Argentinas.