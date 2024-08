Furia le mete presión a Tinelli y se volvió tendencia cantando en TikTok

El periodista Ángel de Brito confirmó que se realizará el Cantando 2024 en la pantalla de AméricaTV. Todavía no hay muchos detalles, pero se dieron a conocer los nombres de los posibles participantes del nuevo ciclo televisivo. Juliana Furia Scaglione (33) pica en punta y le mete presión a Marcelo Tinelli (64) para convocarla.

Como es de costumbre, la exparticipante de Gran Hermano siempre está en busca de figurar y ahora se ha vuelto furor en redes sociales. Precisamente, la plataforma de TikTok está explotada de sus videos cantando y como existe la posibilidad de que integre el cantado, los furiosos presionan nuevamente para ver a su ídola en televisión.

Se la puede ver cantando Bad Romances de Lady Gaga. La canción trata de los sentimientos que provoca el amor llevado a su máxima potencia: es un amor dañino y enfermo.

También Furia se animó a cantar Somewhere Only We Know (2009) de Keane. La canción recorre fronteras y ya ha sido escuchada más de 669.284.622 veces en Youtube.

Lista de convocados para Cantando 2024

A su vez, Ángel de Brito en LAM reveló la lista de participantes para él cantando y nombró a cada de los famosos que Tinelli tendría en mente.

