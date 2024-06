Furia rompió el silencio y dijo que ella "no fue violenta" en Gran Hermano

En la última gala de nominación de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione (33) estuvo en el piso y respondió de todo. Incluso hizo hincapié sobre su rol y argumentó su posición de por qué no fue violenta su participación en programa.

La previa del debate, donde la exparticipante iba a tener su espacio para hablar sobre su trayectoria en el ciclo, fue cuestionada debido a que Furia tuvo "un trato especial" por tener un mano a mano con Santiago del Moro (46) Hecho que los otros "hermanitos" no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Por eso, la polémica y la crítica se hizo presente.

Durante su estadía en la casa más famosa de Argentina, la participación de Furia fue considerada violenta tanto por el público televisivo como por los usuarios de las redes sociales. Como consecuencia, la exparticipante se ganó la fama de ser una "odiadora serial", productora de una cierta violencia simbólica que amplifica los discursos de odio.

Frente a esto, Juliana tuvo su oportunidad y la posibilidad en Telefe de explicar por qué su participación no fue violenta. "La verdad de que si estoy acá, y ustedes me dicen lo gran jugadora que soy, estaría bueno que la gente pueda entender, más allá de la que me quiere, para que se entienda todo. Pero vamos a hablar también del punto negativo, ¿verdad? Punto número uno, esto es un juego", comenzó argumentando.

Furia habló de su juego y su rol dentro de Gran Hermano.

"Punto número dos, cada uno juega como quiere y hace de su vida lo que quiere. Gran Hermano no tiene censura, el programa no está guionado. ¿Sí? Ahora, Gran Hermano, ¿le gusta y avala la violencia? No, en ninguno de cualquiera de esos aspectos. ¿Discutir es violencia? No. ¿Gritar es violencia? No. ¿Que te quieran hacer perder tu propio juego?", agregó.

En esta línea, ella defendió su postura y fue capaz de preguntarle al jurado si alguna vez vivió un evento similar. "¿Violencia es cuando le decís a la persona no me vas a cagar en la cara? Insultar no es violencia, no señor. ¿Usted cuántas veces se enojó en su vida nunca?..", tiró Scaglione.

¿Cómo es vivir en la casa de Gran Hermano?

Para poder entender el punto de vista de Furia sobre que no fue violenta, ella contó detalles de cómo es vivir dentro del reality y el desgaste que implica la competencia. "Algunos de nosotros dormimos cinco horas, no queremos dormir porque amamos este juego y queremos estar despiertos. Pero hay que descansar, algunos nosotros no comemos bien, algunos nosotros nos la pasamos jugando, algunos nosotros nos empezamos a olvidar de nuestra vida porque estamos dentro del propio juego", detalló.

"Después se llega a una parte del juego, en la cual, recién arranca, te divertís, la pasas bien, jugás, se viene la bajada. En esa, arrancan las placas positivas, eliminan jugadores que básicamente no generan nada. Lo tengo que decir, sé que me estoy yendo muy de foco, tal vez no quieren que lo diga, pero el juego es magnífico y ser parte de él también", aseveró.

Furia hablando sobre su paso en Gran Hermano 2023.

Por esto, la participante más polémica sostiene que "los que no quieren jugar, para mí, son caracoles". "Lo siento mucho que te moleste que diga cosas feas de las personas, pero realmente con lo que vale este juego y con lo que ustedes se rompen el culo detrás de escena, nosotros tenemos que brindarlo mejor", sentenció.