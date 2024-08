Estrenan segundo tráiler de Kraven: The Hunter, lo último del universo Spiderman

Sony Pictures ha lanzado el nuevo tráiler de Kraven: The Hunter, el filme que, finalmente, llegará a los cines el próximo 13 de diciembre.

Aaron Taylor-Johnson (34), que repite en el cine de superhéroes marvelitas tras encarnar a Quicksilver en el UCM, protagoniza la nueva entrega del Universo Spider-Man de Sony que se suma a títulos como las dos entregas de Venom, Morbius o Madame Webb, aunque espera tener más suerte en taquilla que estas dos últimas.

Por acá la sinopsis oficial: "La película sigue a Sergei Kravinoff, un inmigrante ruso hijo de un aristócrata que huyó a los Estados Unidos con su familia, en 1917, y después de que la nobleza rusa fue diezmada por la Revolución de febrero y el posterior colapso del reinado del zar Nicolás II".

"Todo mito tiene algo de verdad", proclama "el cazador" protagonista antes de arremeter, colmillo en mano, contra la yugular de uno de sus compañeros de celda en el arranque de este salvaje tráiler que presenta a otro de los grandes villanos de Spider-Man, Rhino.

Hijo de un "gánster y asesino", Nikolai Kravinoff encarnado por Russell Crowe (60), en este sangriento adelanto de más de dos minutos de duración Sergei Kravinoff/Kraven muestra sus mil y una formas de cercenar miembros y degollar esbirros mientras lucha, también, contra su oscuro legado familiar. Todo al pausado pero estiloso ritmo de The Man Comes Around del este sí muy mítico Johnny Cash.

"Acepta lo que eres de verdad, hijo... y te convertirás en una leyenda", concluye el personaje de Crowe al final del tráiler de un filme que relatará los orígenes del villano centrándose en su historia antes de que Kraven decidiera intentar dar caza a Spider-Man.

Ariana DeBose como la oscura Calypso, interés amoroso de Kraven, Fred Hechinger como Dmitri Smerdyakov/Camaleón, el medio hermano de Kraven maestro del disfraz, y Alessandro Nivola como Aleksei Sytsevich/Rhino, el mercenario que acabará convertido en un colosal rinoceronte, completan el reparto principal del filme dirigido por J. C. Chandor y que, con guión de Matt Holloway, Art Marcum y Richard Wenk, será la primera entrega del spider-verse de Sony con calificación solo para adultos.