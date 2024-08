Estrenos de la semana: lo nuevo de Alien, un 'biopic', una 'road movie' y un drama sobre el despido

Comienza una nueva semana y, con ella, llegan emocionantes estrenos a la gran pantalla. Desde la anticipada nueva entrega de la franquicia de los xenomorfos, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, hasta Romper el círculo, un largometraje dramático protagonizado por Blake Lively (36) y dirigido por Justin Baldoni. Pero estos no son los únicos títulos destacados, por lo que haremos un repaso completo de todo lo que llega a la cartelera en la semana del 15 de agosto.

Alien: Romulus (Dir. Fede Álvarez)

En primer lugar, tenemos una de las películas más anticipadas del año: Alien: Romulus, la nueva entrega de la icónica franquicia. En esta historia, seguiremos a un grupo de jóvenes exploradores que, en su misión de investigar una estación de la Weyland Corporation, se enfrentarán a un peligroso encuentro con xenomorfos. La trama promete una gran dosis de horror, fiel al estilo que ha definido la saga Alien desde sus inicios.

En cuanto al elenco, Alien: Romulus está protagonizada por Cailee Spaeny (Priscilla, Civil War), Isabela Merced (Dora y la ciudad perdida, Madame Web), Archie Renaux (Ascenso, Shadow and Bone) y David Jonsson (Rye Lane).

Esta nueva incorporación a la saga de Alien fue dirigida por el director y guionista uruguayo Fede Álvarez, conocido por sus trabajos en No respires (Don't Breathe), La chica en la telaraña (The Girl in the Spider's Web) y Evil Dead.

Romper el círculo - It Ends with Us (Dir. Justin Baldoni)

En segundo lugar, tenemos Romper el círculo (It Ends with Us), una película dramática basada en la aclamada novela de 2016 de Colleen Hoover. La historia sigue a Lily Bloom, una joven que, tras superar una infancia marcada por la violencia doméstica, se encuentra atrapada en una relación que la lleva a confrontar el ciclo de abuso que juró evitar.

Romper el círculo fue dirigida y protagonizada por Justin Baldoni (Jane the Virgin, A dos metros de ti) bajo un guión de Christy Hall (Esta mierda me supera, Daddio).

En cuanto al reparto, la película también cuenta con las actuaciones de Blake Lively (El secreto de Adaline, Gossip Girl, Un pequeño favor), Brandon Sklenar (Midway: batalla en el Pacífico, Emily la criminal, 1923), Isabela Ferrer (Evil) y Jenny Slate (La vida secreta de tus mascotas, Un don excepcional), entre otros.

Siempre juntos - Ezra

En Siempre Juntos seguimos la historia de Max, un comediante que vive con su padre mientras navega los retos de criar a su hijo con su exesposa. A medida que enfrentan decisiones cruciales sobre el futuro del niño, Max y Ezra emprenden un viaje por carretera que transforma sus vidas de maneras inesperadas. La travesía no solo les permite descubrir nuevas perspectivas, sino que también fortalece su vínculo familiar mientras enfrentan juntos los desafíos que se les presentan.

El largometraje cuenta con las actuaciones de Bobby Cannavale (Sing 2, Nine Perfect Strangers, El irlandés), Rose Byrne (Damas en guerra, Buenos vecinos), Robert De Niro (Los asesinos de la luna, Taxi Driver, Buenos muchachos) y Vera Farmiga (El conjuro, La huérfana, Bates Motel).

Inseparables - The Inseparables

En último lugar, tenemos Inseparables, un encantador largometraje animado coescrito por Joel Cohen (Toy Story) y Alec Sokolow (Garfield: la película). La trama nos presenta un mundo en el que, cuando las luces se apagan, las marionetas cobran vida. La historia sigue a Don, una marioneta que anhela ser un verdadero héroe y explorar el mundo más allá de su escenario. Con determinación, decide escapar y en su viaje se encuentra con DJ Doggie Dog, un peluche desechado que sueña con convertirse en una estrella del rap. Juntos, emprenderán una aventura inolvidable a través de Nueva York, donde sus sueños y aspiraciones se entrelazan en una historia conmovedora de amistad y auto-descubrimiento.

La película ofrece una dosis de humor mientras Don y DJ Doggie Dog enfrentan desafíos y buscan realizar sus sueños en la bulliciosa ciudad. Inseparables no solo promete entretener a los espectadores con sus coloridos personajes y escenarios, sino que también ofrece una reflexión sobre la importancia de perseguir nuestras metas y valorar las amistades inesperadas que encontramos en el camino.