Así lucen los nietos de Moria Casán: Helena y Dante

Moria Casán (77) está en su mejor momento laboral y personal. Figura y referente del espectáculo nacional, La One vive a pleno también su rol de abuela junto a Helena y Dante, hijos de Sofía Gala (37).

A Moria Casán se la vio contentísima junto a sus nietos y compartió este lindo momento en las redes sociales. "Mi linaje de ADN, mis amados de visita en el camerino de Brujas, Helena y Dante", escribió la actriz.

Moria publicó el encuentro en su cuenta de Instagram.

Helena y Dante, de 15 y 9 años, son hijos de Sofía Gala, única hija de Moria Casán, fruto de su relación con Mario Castiglione. Helena es hija de Diego Tuñón, tecladista de la banda Babasónicos. Por otra parte, el papá de Dante es Julián Della Paolera, cantante del grupo OK Pirámides.

Despedida de Brujas

La obra del autor español Santiago Moscada, cuyo título original es Entre Mujeres. El elenco de brujas está compuesto por Nora Cárpena (79), Moría Casán y Graciela Dufau (82), María Leal (77) y Luisa Kuliok (71).

La historia trata de cinco excompañeras de un colegio religioso que se juntan después de mucho tiempo para cenar en la casa de una de ellas y se desata una noche imperdible. Pero la obra llegó a su gran final y tendrán una última fecha el 29 de septiembre.

"Queremos darles las gracias. Gracias por acompañarnos, me parece que todos tuvimos una emoción muy particular, es algo que llega mucho a la gente, por eso se produce un fenómeno que no es usual, estar 33 años arriba de un escenario y tener el honor de ser las mismas y venir a trabajar cada día con placer. Y esto se los debemos a ustedes. Les aseguro que desde el primer día que debutamos en el teatro en Mar del Plata, después veníamos al Ateneo en la calle Paraguay, nunca hubo entradas, siempre todo sold out. Éramos como los grandes del rock, los Rolling Stones. Clásicas", mencionó Casán al respecto de la despedida.