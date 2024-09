Así se enteraron Paredes y Camila Galante de la llegada de su nuevo hijo

Luego de que Susana Giménez (80) revelara que la familia Paredes se encuentra en la espera de su nuevo hijo, Leandro Paredes (30) y Camila Galante subieron a las redes sociales un video reacción confirmando la noticia.

"Ahora sí. Te esperamos tanto mi amor. Que Dios te proteja y llegues lleno de salud. Esta familia te espera con mucho amor y felicidad. Tenés unos hermanitos muy ansiosos. Te amamos", publicó la pareja.

Leandro Paredes y Camila Galante.

El video muestra el momento donde descubren el resultado del test de embarazo. Con el fin de confirmar, la pareja realizó dos test y ambos dieron positivo. Por eso, Paredes y Galante celebraron esta hermosa noticia con sus seguidores.

Su historia de amor

Leandro Paredes y Camila Galante están juntos hace muchísimo tiempo. El jugador contó que se enamoró de ella cuando tenía 8 años y se tatuó su nombre en la adolescencia antes de que fueran novios.

Con el paso del tiempo, la pareja construyó una hermosa historia de amor y fueron padres de Victoria (10) y Giovanni (7). "Me enamoré desde el momento en que la vi. Era muy chico y yo le decía a mi mamá que era mi novia y aún no lo era, pero yo decía que me iba a casar con ella. Me hice el tatuaje, después me puse de novio y después me casé", reveló el jugador en una entrevista, donde le preguntaron cómo nació su historia de amor.