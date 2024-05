Tras el último dato de actividad, especialistas descartan la esperada recuperación en ‘V’

La actividad económica cayó 1,4% mensual en marzo, según informó el INDEC este miércoles. La contracción respecto a un año fue de 8,4%. El primer trimestre cerró con una contracción del 3% y, desde el arranque de la Presidencia de Javier Milei, la baja fue del 4,3%.

La construcción y la industria, dos sectores multiplicadores y que dinamizan al resto, fueron los más golpeados, mientras que la suba del agro no fue suficiente para amortiguar la caída.

En un contexto recesivo, analistas destacaron que la dinámica del PBI para el segundo semestre será "magra" y aún no identificaron "un motor claro que pueda impulsar el crecimiento en V", que tanto pronostica el Gobierno nacional.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado este miércoles por el INDEC, reveló una merma en el PBI en marzo del 1,4% mensual y del 8,4% interanual, en línea con el pronóstico negativo de los analistas privados.

El Grupo SBS calculó que, desde agosto, la economía cayó 6,1% y que en cuatro meses del nuevo gobierno la baja fue del 4,3%.

Ventas de cemento, producción de acero y la industria pyme fueron los más afectados durante marzo a nivel interanual. La construcción se derrumbó 29,9% y la producción 19,6%. De hecho, la consultora LCG señaló que "solo la industria explica el 40%" de la baja en el EMAE.

LCG coincidió con el análisis de, al menos, una desaceleración en el desplome del PBI: "Indicadores de avance de abril empiezan a mostrar un freno en la caída de la actividad, aunque lo hacen desde niveles muy bajos".

Por otra parte, el dinamismo del campo funcionó como amortiguador, aunque no alcanzó para revertir el resultado negativo. La actividad del agro se incrementó un 14% y la de la minería un 6%, ambos en marzo frente al mismo mes del 2023.

Para LCG, esta recuperación "no resultó suficiente para compensar las bajas, mucho menos para compensar el impacto sobre el empleo por ser sectores escasamente demandantes de mano de obra".

En esa línea, SBS proyectó una actividad tímida para el segundo semestre: "Seguimos pensando que la dinámica de la actividad sería magra durante el segundo y tercer trimestre, pese a la contribución positiva del agro". Y advirtieron que "sectores extra agro se verán afectados por el ajuste ante la caída en las ventas y los aumentos de costos por tarifas, a la vez que habrá que tener un ojo también sobre la dinámica del desempleo".

"Para fines del tercer trimestre e inicios del cuarto podría tener lugar una potencial recuperación, con el grado de intensidad dependiente de qué tantas medidas pro-oferta logre pasar el Gobierno. Finalmente, seguimos viendo como factor clave la remoción de los controles de cambios hoy vigentes, que limitan la planificación de inversión privada", destacó SBS.

En tanto, el Centro de Investigación Financiera (CIF) pertenece a la Universidad Torcuato Di Tella, estimó que, con los datos anticipados de abril, "la probabilidad de salir de la fase recesiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 1,82%".

Para Gabriel Caamaño, economista jefe de Consultora Ledesma, la caída mensual está en línea con lo esperado, aunque se trate de "una bruta caída". "Algo similar habían anticipado los datos sectoriales y primarios para marzo. El primer trimestre quedó 5,2% abajo a igual período de 2023 y -2,1% abajo del último trimestre de 2023. Que la caída haya sido tan fuerte en marzo, último mes del trimestre, le deja un arrastre negativo fuerte al segundo. Veremos si lo revierte", expresó.

De hecho, resaltó que los sectores como "minería y agro compensaron fuerte, si no hubiera sido mucho peor". Sin considerar al sector agro, la caída de la actividad económica en marzo de 2024 fue del 2,3% mensual y 10% interanual. En tanto, el primer trimestre de 2024 quedó 3,7% abajo del último trimestre y 6,2% abajo del mismo trimestre de 2023, agregó el economista para dimensionar la importancia de este sector.

A su turno, Tobías Pejkovich Balbiani, Economista de Facimex Valores, le dijo a este medio que la caída del 8,4% interanual en marzo, es el retroceso más fuerte desde agosto de 2020.

"A pesar de estas revisiones, la economía acumuló siete meses consecutivos a la baja, acumulando un retroceso del 6,1% contra agosto y alcanzando su menor nivel desde mayo de 2021. De esta forma, la actividad retrocedió 5,3% interanual y 3% en el primer trimestre respecto de los últimos tres meses del año pasado, confirmando que la economía ingresó formalmente en recesión", amplió.

Además, estimó que 12 de 15 sectores cayeron contra febrero en términos desestacionalizados, siendo la caída mensual más generalizada desde abril de 2020, en plena pandemia. "Las señales de abril muestran una mejora en el margen, a pesar de que siguen siendo muy negativas en términos anuales. En abril, 7 de 10 indicadores sectoriales que monitoreamos mostraron subas contra en marzo en términos desestacionalizados; aunque 6 de 10 indicadores mostraron caídas de doble dígito con respecto a abril del año pasado", cerró Balbiani.

Por último, Alan Versalli, economista de Eco Go, aseguró que lo más destacable quizá es que continuaron en deterioro los rubros que ya registraban en la previa fuertes caídas como industria, construcción, comercio, intermediación financiera e impuestos. "Por otro lado, se continúa verificando el efecto de la recuperación del agro, que creció 14,1% versus marzo del 2023 y aportó casi 1 punto a la variación interanual", amplió.

"En este sentido, creo que lo más destacable es que la dinámica que veníamos experimentando, continúa por el momento sectores mercado-internistas cayendo y sectores capaces de generar un saldo exportador, creciendo. El trimestre cierra con una baja de -5.3% interanual comparable a la caída del segundo trimestre de 2023, donde pegó el impacto de la sequía", finalizó el experto.

Recuperación en V

Al respecto, LCG apuntó a que se sigue "sin identificar un motor claro que pueda impulsar un crecimiento futuro en forma de V". Y explicó: "Este tipo de recuperación típicamente ocurre luego de un shock de oferta o, ante una caída de la demanda, cuando la inversión tracciona fuerte. No vemos probable que la inversión despegue fuerte en el corto plazo porque, entendemos, todavía predomina la visión de 'wait and see' (esperar y ver)".

Además, la consultora destacó que, a pesar de la desaceleración inflacionaria y de la recuperación marginal del salario real, "el consumo seguirá debilitado". En los próximos meses también habrá que tener en cuenta "nuevas correcciones de precios relativos, postergadas para conseguir una desinflación más acelerada, con impacto sobre la actividad".

"En paralelo, la tracción del gasto público seguirá enfrentada al objetivo del Gobierno de reducir el déficit fiscal. La supuesta aprobación de la Ley Bases podrá generar algún impulso a través del RIGI, pero sin gran relevancia macroeconómica este año. En todo caso, podrá servir como punta de lanza para afianzar el proceso de recuperación, pero no mucho más", advirtió.

Con información de BAE y Ámbito