Nueva conducción económica: De Mendiguren habló sobre el 'plan Massa'

Massa presentará este miércoles su paquete de decisiones económicas y hay expectativa en los mercados como también en las cámaras de legisladores.

El funcionario hará una ‘gira verde’, que apuntará a reforzar la caja de dólares y palear los efectos de la inflación en los ingresos.

Por su parte, el flamante titular del área de Producción, Ignacio De Mendiguren, dijo que todas las medidas que está decidiendo la nueva conducción económica, “son para serenar los mercados".

"Sería bueno que entre todos podamos serenar. Una crisis no sale hacia donde uno quiere y hay una situación social que nos exige un compromiso serio", dijo De Mendiguren en las últimas horas y luego de haber encabezado un acto por el trigésimo aniversario del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad que presidió hasta su reciente nombramiento.

"Por un tema ético, porque estoy en la Junta Directiva de la Unión Industrial, no es lógico que yo esté en precios y manejando importaciones. Todo eso va a estar en la Secretaría de Comercio", explicó el empresario industrial y agropecuario en declaraciones mediáticas.

"La Argentina sale de esta situación a través del cambio de la matriz productiva", aseguró De Mendiguren

“Todas las medidas para la emergencia se están tomando con visión de largo plazo”, dijo el nuevo secretario de Producción del equipo de Sergio Massa.

“La Argentina vive un momento difícil como lo vive todo el mundo, por la pandemia y ahora la guerra, pero tenemos un enorme potencial para que el país se desarrolle. Lo tenemos al alcance de la mano a partir de nuestros recursos y nuestra capacidad para transformarlos. No podemos desaprovechar la oportunidad y para eso necesitamos acuerdos”, dijo.

“Hay dos episodios, el corto plazo en el que resolver cosas inmediatas, pero con una visión del proyecto al que vamos. La Argentina sale de esta situación a través del cambio de la matriz productiva, de una estructura productiva distinta, el mundo nos da una oportunidad”, dijo De Mendiguren.

De Mendiguren también confirmó que trabajarán “para que salgan las leyes que están pendientes: agroindustria, electromovilidad, automotriz, semillas”.

El funcionario, aseguró que “es importante en este momento poder reforzar reservas, pero lo importante es poder serenar. Cuando hay desorden, el tipo de cambio se dispara. Lo vimos en 2002, llegó a cuatro pesos cuando el desorden era grande y después no sabíamos cómo pararlo para que no siguiera bajando. Yo tenía locales y poníamos que no se aceptaban dólares, venían uruguayos con dólares y no se los aceptábamos (risas)".

"Es necesario mostrar la unidad del campo nacional en la discusión de estos proyectos. Estamos ante la posibilidad cercana de que la Argentina dé el salto definitivo al desarrollo, con todos estos escenarios que se nos dan: energético, minero, pesca, cadena agroalimentaria", expresó, el ex ministro de la Producción durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002/2003 y ex presidente de la Unión Industrial (UIA).