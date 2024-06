Fuerte expectativa por la eliminación del registro de comercio interior y exterior

El Ministerio de Economía de la Nación dejó sin efecto el registro que regulaba el comercio interior y exterior de la cadena agroindustrial, con el fin de simplificar ese mercado y facilitar la actividad.

Javier Rotondo, vicepresidente segundo de CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la tercera zona), afirmó en el programa Sin Verso de Ciudadano News: "No hay dudas que siempre como sector criticamos y mucho dobles y triples imposiciones, registros de registros de la actividad, algo muy técnico y específico en lo que se llama RUCA, Registro Único del Comercio Agropecuario, que tenía más de 55 ítems".

"Indudablemente que esa simplificación ayuda y mucho porque a su vez era una enorme caja de timbrados porque cada trámite tiene un costo. Indudablemente que eso nos quita aranceles y esas imposiciones y ayuda y mucho, es mucho más amplio. Habla de toda la cadena. También, por ejemplo, dentro de la cadena de la carne ha hecho algunas regulaciones del mercado que hay que analizar un poco más porque tiene particularidades, pero en el global va en el camino que nosotros siempre pedimos simplificar. Quitar presiones, quitar aranceles, siempre es bueno y ayuda a que el número de la producción mejore", consideró.

Se quejó acerca de que, "siguen siendo los derechos de exportación y las retenciones lo más distorsivo. La caja más grande, más inequitativa y más discrecional del poder central y eso a pesar de tener un gobierno de tinte liberal, todavía esa caja no se toca. Por ahí el sabor es ambiguo porque, indudablemente, en soja y maíz en la provincia de Córdoba le transfirió casi 8 millones de dólares en las últimas tres campañas al gobierno nacional. Ahí es donde también está la inequidad del sistema. Eso hay que seguir hablándolo, pero el gobierno tiene un norte, que podemos compartir o no, que es este equilibrio fiscal a raja tabla. Y dentro del equilibrio fiscal, primero está quitar los impuestos como impuesto país en dólares y recién después pensar en la definición de derechos, y lamentablemente se volvió ortodoxo en el planteo".

Javier Ritondo, de CARTEZ, se quejó sobre la continuidad de los derechos a la exportaciones.

Analizando la promesa de Javier Milei de bajar 10 puntos la alícuota del impuesto país para la recaudación, comparó: "También había un estado que vivió y basó su economía en la dependencia de cobrar derechos de exportación en la actividad agroindustrial. También hay que pensar de dónde van a salir esos, aproximadamente, 12 o 15 mil millones de dólares por año que directamente se transfieren del interior productivo al gobierno central. Entonces, es para largo el debate. Y agrego un ítem, somos federales, pero, por ejemplo, la misma cantidad de plata que es la que subsidia el gobierno nacional a la promoción industrial de Tierra del Fuego".

Reparando en la suerte de discriminación observada desde Buenos Aires hacia las provincias, admitió: "Hacemos lo mismo en cada una de las provincias. Cada provincia tiene un poder centralmente enquistado en la capital o sea, nos ufanamos del federalismo en las provincias, pero dentro de las provincias hacemos lo mismo".

Poniendo el foco en el sector agroindustrial, manifestó: "Somos cautos. Hay mucha expectativa. Representamos un sector que es ampliamente diverso, lo cual hace que sea más compleja la representación gremial agropecuaria porque nosotros tenemos un pull de soja del área central de la zona núcleo de la Argentina que es el suroeste cordobés, el norte de Buenos Aires o el sur de Santa Fe. Pero también tenemos productores de ajo, tomate y uva en Mendoza, con realidades distintas, competitividades distintas, el lanero patagónico, el tabacalero de Jujuy, productor de terneros en Formosa y Chaco. Es difícil porque es un abanico muy disperso, en lo global el productor está muy abatido por los años que le ha tocado pasar, no solamente la contradicción gubernamental, la sanción económicas, la sequía afectó muchísimo. Está como el jugador de ruleta que le queda una sola ficha y juega a chance. Juega que salga rojo o que salga negro. Así está el productor hoy, esperanzado, viendo que hay cuestiones de razonamiento y del gasto. Nadie en su casa vive gastando más de lo gana. Eso es trasladable al país. Vemos que hay unas ideas de racionalidad que es necesaria porque los que vivimos del sector privado estamos acostumbrados a arriesgar, tomar riesgo empresario y asumir".

"En el medio lo vemos con mucha tristeza o escepticismo que la clase dirigente, todos, incluyendo al gobierno nacional, todavía siguen con esa lógica, lo que vamos a asistir hoy en el Senado es nada más que una lucha de poder y no un planteo real de los representantes de las provincias ante la necesidad de la gente. Vemos que hay un divorcio. La política no está a la altura. Un presidente que hace declaraciones disonantes por todos lados, hablando de casta, ratas y, por otro lado, una oposición que quiere que al país le vaya mal y hay una hegemonía de lucha de poderes que están muy alejados de la gente y el productor no es ajeno a esa realidad. Entonces lo vemos con un poquito de zozobra. Estamos expectantes, pero muy preocupados por esa lógica. Ojalá que haya algo que si se aprueba hoy la ley que parece que es ying y el yang y son solo herramientas para que el gobierno pueda, a nuestro juicio, tener alguna base de partida institucional. Ojalá se dé y ese escepticismo, esa desazón que tenemos todos se traduzca en un norte, un poquito más claro", cerró.